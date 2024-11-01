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Una prueba histórica de razonamiento clínico revela que la IA superó a los médicos, lo que eleva el listón para pruebas más rigurosas (ENG)

En un nuevo estudio publicado el 30 de abril de 2026 en la revista Science, los coautores principales Arjun (Raj) Manrai, profesor asistente de informática biomédica en HMS, y Adam Rodman, MD, MPH, médico hospitalario e investigador clínico en BIDMC, junto con su equipo, informan que un modelo de lenguaje extenso (LLM, por sus siglas en inglés) superó a los médicos en muchas tareas comunes de razonamiento clínico, incluidas las decisiones en la sala de emergencias, la identificación de diagnósticos probables y la elección de los siguientes pas

| etiquetas: ia , medicina , diagnóstico clinico
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7 comentarios
6 2 0 K 91 ciencia
#1 Leclercia_adecarboxylata
Consultar el 12 de octubre es ya de puretas.
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#2 Nobodyatall
Un buen profesional siempre va a tener mejor diagnostico que una IA.
Pero la IA probablemente sea mas de fiar que un profesional chapucero, que abundan mas de lo que deberian
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#3 Tronchador.
#2 Un buen profesional va a tener sesgos, cansancio, malos días, prejuicios...
La IA es una máquina, si se equivoca es por falta de aprendizaje en el entrenamiento o desconocimiento, pero no va a fallar porque lleve 12 horas de turno y este cansada. Para medicina me parece una herramienta super útil que acompañe a los profesionales.
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blak #4 blak
#3 Las IAs también tiene sesgos y prejuicios, a veces alucinan y tienden a darte la razón, y algunos de estos problemas no se pueden solucionar al 100%.
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#6 Nobodyatall
#3 La IA te va a cascar un diagnostico en base a filtrar un listado de sintomas, un profesional siempre puede ver mas alla de eso. El problema de la sanidad esta en profesionales cansados y/o pasotas que le pueden llegar a decir a un enfermo de cancer de estomago que no de la lata que eso son gases (caso de un familiar)
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#5 Feliberto
Yo no puedo esperar a que se implante la IA en las consultas medicas, a veces vas que pareces que te atiende un mono en vez de alguien con carrera con vidas en sus manos.
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#7 Zamarro *
Una persona por muy entrenada que este, no puede competir contra el que tiene los libros y apuntes en el examen, y el se lo tiene que saber de memoria.
Ahora multiplica eso por infinito con la IA, que es basicamente una recopilacion de TODO el conocimiento de ese asunto con acceso de forma casi instantanea.
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menéame