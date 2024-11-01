Una prueba histórica de razonamiento clínico revela que la IA superó a los médicos, lo que eleva el listón para pruebas más rigurosas (ENG)

En un nuevo estudio publicado el 30 de abril de 2026 en la revista Science, los coautores principales Arjun (Raj) Manrai, profesor asistente de informática biomédica en HMS, y Adam Rodman, MD, MPH, médico hospitalario e investigador clínico en BIDMC, junto con su equipo, informan que un modelo de lenguaje extenso (LLM, por sus siglas en inglés) superó a los médicos en muchas tareas comunes de razonamiento clínico, incluidas las decisiones en la sala de emergencias, la identificación de diagnósticos probables y la elección de los siguientes pas