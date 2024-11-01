Una prueba histórica de razonamiento clínico revela que la IA superó a los médicos, lo que eleva el listón para pruebas más rigurosas (ENG)

En un nuevo estudio publicado el 30 de abril de 2026 en la revista Science, los coautores principales Arjun (Raj) Manrai, profesor asistente de informática biomédica en HMS, y Adam Rodman, MD, MPH, médico hospitalario e investigador clínico en BIDMC, junto con su equipo, informan que un modelo de lenguaje extenso (LLM, por sus siglas en inglés) superó a los médicos en muchas tareas comunes de razonamiento clínico, incluidas las decisiones en la sala de emergencias, la identificación de diagnósticos probables y la elección de los siguientes pas
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Pero la IA probablemente sea mas de fiar que un profesional chapucero, que abundan mas de lo que deberian
La IA es una máquina, si se equivoca es por falta de aprendizaje en el entrenamiento o desconocimiento, pero no va a fallar porque lleve 12 horas de turno y este cansada. Para medicina me parece una herramienta super útil que acompañe a los profesionales.
Ahora multiplica eso por infinito con la IA, que es basicamente una recopilacion de TODO el conocimiento de ese asunto con acceso de forma casi instantanea.