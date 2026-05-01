La prueba clave: Red Eléctrica dejó por escrito que los fallos en la red iban a empeorar solo cinco días antes del gran apagón

El 23 de abril de 2025, cinco días antes del gran apagón, Red Eléctrica confesó en un informe interno que los problemas en la red iban a ir a más y que, para evitarlo, era necesario tomar medidas. Fuentes con acceso al documento explican que fue elaborado para analizar un fallo eléctrico que el día anterior había causado problemas en la infraestructura de Adif. El operador lo redactó para consumo interno y no lo compartió con nadie, pero sí lo aportó a las investigaciones que se derivaron del apagón del 28 de abril del año pasado. El documento