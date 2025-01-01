edición general
El proyecto de Israel que creará carreteras segregadas para colonos y palestinos en Cisjordania

El nuevo sistema de infraestructuras, al que Israel se refiere como "carretera de soberanía" o "Tejido de la vida", dividirá de facto Cisjordania en dos.

Andreham
Vaya, y a los palestinos les pondrán una media luna en la ropa?
