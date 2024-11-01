El proyecto de fin de la senda preveía retirar miradores del Bocal por estructuras "inadecuadas" para tránsito peatonal

El proyecto del Ministerio para terminar las obras de la senda costera de Santander, que quedaron paralizadas ante el rechazo que generaron, contemplaba la eliminación de elementos ya ejecutados, como los miradores de El Bocal, por incluir estructuras de madera que permitían el paso a través de grietas -en las rocas sobre el mar- y que son "inadecuadas para el tránsito peatonal". El documento acepta la propuesta municipal de retirada de los miradores de esta zona.