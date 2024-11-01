edición general
El proyecto australiano de submarinos AUKUS se enfrenta a una alta probabilidad de fracaso

El contralmirante retirado Philip Mathias, ex director de política nuclear se muestra crítico a la iniciativa, dado que Australia proporcionó a Estados Unidos un pago inicial de 1.600 millones de dólares para los prometidos submarinos de clase Virginia y a UK 4.600 millones de dólares para ampliar la planta de Rolls-Royce en Derby, pero no han ampliado la base industrial necesaria para entregar estos submarinos a tiempo, máxime cuando UK no puede mantener en servicio todos sus submarinos de clase Astute por falta de medios y personal

cutty
Sorpresa, otro timo de la industria bélica occidental.
Juantxi
Mejor se compran otros no americanos, incluso unos Isaac Peral, que no tendrían que pedir permiso al Tío Sam para usarlos cuando los precisen.
