El proyecto australiano de submarinos AUKUS se enfrenta a una alta probabilidad de fracaso

El contralmirante retirado Philip Mathias, ex director de política nuclear se muestra crítico a la iniciativa, dado que Australia proporcionó a Estados Unidos un pago inicial de 1.600 millones de dólares para los prometidos submarinos de clase Virginia y a UK 4.600 millones de dólares para ampliar la planta de Rolls-Royce en Derby, pero no han ampliado la base industrial necesaria para entregar estos submarinos a tiempo, máxime cuando UK no puede mantener en servicio todos sus submarinos de clase Astute por falta de medios y personal