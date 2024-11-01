Un proyecto arqueológico en Entrevías muestra la cara oculta del llamado “milagro económico” español durante la dictadura franquista

El trabajo arqueológico desarrollado estos años en Entrevías subraya, a partir de los materiales encontrados, una de las grandes mentiras del franquismo, la del atraso histórico de las condiciones de vida de las clases menos pudientes que se arrastraba desde finales del siglo XIX. Y pone además sobre la mesa del laboratorio ejemplos claros de cómo el franquismo condenó a la mayor parte de la población española a 20 años de miseria. Tras la guerra civil, la pésima gestión económica de la dictadura provocó escenas de hambruna en nuestro país...
| etiquetas: entrevías , vallecas , franquismo , hambruna , chabolas , capa , bombardeo
Hay mucho desconocimiento y mucho negacionismo sobre lo que supuso la dictadura fascista en España.
Y así seguimos hoy.
Las armas del pasado son las redes sociales de hoy.
Lo que yo no sabía hasta hace poco, es que los franquistas también robaban a los que eran de derechas. Aquí un ejemplo muy clarificador:
