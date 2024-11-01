edición general
20 meneos
43 clics
Un proyecto arqueológico en Entrevías muestra la cara oculta del llamado “milagro económico” español durante la dictadura franquista

Un proyecto arqueológico en Entrevías muestra la cara oculta del llamado “milagro económico” español durante la dictadura franquista

El trabajo arqueológico desarrollado estos años en Entrevías subraya, a partir de los materiales encontrados, una de las grandes mentiras del franquismo, la del atraso histórico de las condiciones de vida de las clases menos pudientes que se arrastraba desde finales del siglo XIX. Y pone además sobre la mesa del laboratorio ejemplos claros de cómo el franquismo condenó a la mayor parte de la población española a 20 años de miseria. Tras la guerra civil, la pésima gestión económica de la dictadura provocó escenas de hambruna en nuestro país...

| etiquetas: entrevías , vallecas , franquismo , hambruna , chabolas , capa , bombardeo
16 4 0 K 312 cultura
7 comentarios
16 4 0 K 312 cultura
cocolisto #4 cocolisto
Hambre, represión, marginación,barro y piojos.Eso era el régimen franquista.
4 K 63
Beltenebros #2 Beltenebros
Un interesante experimento sociológico sería poner en TVE documentales y programas con entrevistas y mesas redondas explicando todos los crímenes del franquismo, incluyendo el expolio y demás, y comprobar si baja unas décimas la intención de voto a Vox.
Hay mucho desconocimiento y mucho negacionismo sobre lo que supuso la dictadura fascista en España.
2 K 45
almadepato #3 almadepato
Se dedicaron a robar. Cuando las élites vieron perder el poder, en favor de una mayoría, comenzaron una de las mayores barbaries del S.XX. El levantamiento contra un gobierno basado en el derecho y la democracia.
Y así seguimos hoy.
Las armas del pasado son las redes sociales de hoy.
1 K 20
Beltenebros #5 Beltenebros
#3
Lo que yo no sabía hasta hace poco, es que los franquistas también robaban a los que eran de derechas. Aquí un ejemplo muy clarificador:

www.meneame.net/m/politica/militares-hacen-control-abastos-comienzan-r
0 K 15
aupaatu #6 aupaatu *
El pacto de silencio informativo de la transacción,tiene pinta de que ya es hora de abandonarlo ,para informar de las consecuencias del fascismo y la dictadura y no repetir la historia con sus herederos ideológicos
1 K 18
Ysinembargosemueve #7 Ysinembargosemueve
Encontraron conchas de mejillones y almejas, algo que los habitantes de esa zona no conocieron hasta muchos años después, es impresionante verlo.
0 K 10

menéame