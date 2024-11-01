edición general
La próxima guerra europea empezará en Ucrania (1939)  

La revista estadounidense Look publicó este mapa el 14 de marzo de 1939, medio año antes de la 2ªGM. Elucubra sobre posibles tensiones entre el expansionismo de la Alemania de Hitler y la URSS de Stalin. Finalmente, la 2ªGM comenzó tras la invasión alemana de Polonia, seguida 2 semanas después por la invasión soviética desde el oeste y la firma del pacto de no agresión entre Stalin y Hitler. El mapa cayó en el olvido, como una mala predicción más, hasta 2014, con la guerra entre Ucrania y Rusia. Más aún con la invasión rusa de Ucrania en 2022.

#3 Hombre_de_Estado *
Lo mando simplemente como curiosidad. No sé si se puede sacar alguna conclusión de él, más allá de la anécdota de esa predicción fallida, y la coincidencia con la guerra actual en Ucrania (supongo que si Hitler y Stalin sequisieran dar de manporros, esa guerra debería empezar en Ucrania, Polonia o pocos sitios más).
alcama #1 alcama
Pues se equivocaron porque fue en los Balcanes
Thornton #5 Thornton
#1 Tú también te equivocas, fue en Polonia, que fue invadida por Alemania en septiembre de 1939.
alcama #6 alcama
#5 Cierto. Bueno, me referia a desde la II guerra mundial. Pero siendo estricto en fechas, llevas razon
XtrMnIO #2 XtrMnIO *
Hay una expresión española que define muy bien lo que los gringos están haciendo:

"Nos están haciendo la cama"

EEUU y Rusia podrían darse de hostias en el estrecho de Bering, pero eso sería el propio territorio gringo, y los gringos bombardean otros países, el suyo no.
Gry #4 Gry
#2 Tienen miedo se que si se pegan directamente lleguen a las nukes.
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo
Bueno, parte de lo que entonces era Polonia ahora es Ucrania.
#8 Mataq
S hacen tantas predicciones diariamente , sobre todo de terremotos y de crisis económicas.

Alguna le apuntará. Pero no es el caso de la gran mayoría ni de la de este envío
