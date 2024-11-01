La próxima guerra europea empezará en Ucrania (1939)  

La revista estadounidense Look publicó este mapa el 14 de marzo de 1939, medio año antes de la 2ªGM. Elucubra sobre posibles tensiones entre el expansionismo de la Alemania de Hitler y la URSS de Stalin. Finalmente, la 2ªGM comenzó tras la invasión alemana de Polonia, seguida 2 semanas después por la invasión soviética desde el oeste y la firma del pacto de no agresión entre Stalin y Hitler. El mapa cayó en el olvido, como una mala predicción más, hasta 2014, con la guerra entre Ucrania y Rusia. Más aún con la invasión rusa de Ucrania en 2022.