"Provocación que amenaza la soberanía": Caracas reacciona al sobrevuelo de aeronaves de combate de EE.UU

"Los Ministerios del Poder Popular para la Defensa y para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela denuncian y rechazan enérgicamente la incursión ilegal de aeronaves de combate de EE.UU. detectadas el 2 de octubre de 2025 a aproximadamente 75 kilómetros de nuestras costas, dentro de la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía", evento que también fue confirmado por la aerolínea colombiana Avianca, se refiere en un comunicado difundido en Telegram por el canciller Yván Gil.
Pues eso.
Ante está escalada y amenaza ¿que dicen en el Jardín Europeo? Son demasiado morenos como los palestinos? ¿o tendrán cuajo de decirle algo a EE.UU.?
Aquí bombarderos rusos con capacidad nuclear han volado a menos de 30 kilómetros de la costa de Vizcaya y no paso nada. Y eso que se arriesgaron a que les lanzaran una boina desde Bilbao que podría haber derribado el avión.
el saqueola democratización de Venezuela