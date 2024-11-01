edición general
7 meneos
10 clics
"Provocación que amenaza la soberanía": Caracas reacciona al sobrevuelo de aeronaves de combate de EE.UU

"Provocación que amenaza la soberanía": Caracas reacciona al sobrevuelo de aeronaves de combate de EE.UU

"Los Ministerios del Poder Popular para la Defensa y para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela denuncian y rechazan enérgicamente la incursión ilegal de aeronaves de combate de EE.UU. detectadas el 2 de octubre de 2025 a aproximadamente 75 kilómetros de nuestras costas, dentro de la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía", evento que también fue confirmado por la aerolínea colombiana Avianca, se refiere en un comunicado difundido en Telegram por el canciller Yván Gil.

| etiquetas: venezuela , patio trasero , donald trump , aeronaves de combate
6 1 1 K 77 actualidad
9 comentarios
6 1 1 K 77 actualidad
Veelicus #1 Veelicus
Que es lo que dice la "comunidad internacional" cuando esto lo hace Rusia y que dice cuando lo hace EEUU.
Pues eso.
3 K 53
cocolisto #4 cocolisto
El chuloputas amenazando a Venezuela. Otro ejemplo de la irrelevancia de la ONU y la UE, por ejemplo.
2 K 40
#9 omega7767
#4 o China
0 K 11
SeñorMarron #3 SeñorMarron
Pobres venezolanos, espero que se organicen y puedan disuadir la agresión sin escalar más, pero supongo que su material es antiguo y China queda lejos para probar sus cositas... Pinta mal, a menos que alguien le eche un capote, quizá sus vecinos puedan ayudar de forma soterrada en su propio territorio cediendo material y voluntarios...
Ante está escalada y amenaza ¿que dicen en el Jardín Europeo? Son demasiado morenos como los palestinos? ¿o tendrán cuajo de decirle algo a EE.UU.?
1 K 27
#5 AMartian
Ya roban el petróleo de Siria, Irak, Libia, Palestina y muy pronto el de Venezuela.
2 K 26
#6 yarkyark *
75 kilómetros de sus costas esta a mas 50 km de su espacio aéreo.

Aquí bombarderos rusos con capacidad nuclear han volado a menos de 30 kilómetros de la costa de Vizcaya y no paso nada. Y eso que se arriesgaron a que les lanzaran una boina desde Bilbao que podría haber derribado el avión.
1 K 26
#8 omega7767
preparando el saqueo la democratización de Venezuela
0 K 11
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
¿Pero qué actas ni que actas?
0 K 7

menéame