[en] Proton saca su infraestructura de Suiza por proyecto de ley de vigilancia masiva

Proton ha optado por Alemania y Noruega para hospedar su nueva IA privada. “Es una situación sin precedentes. La propuesta del ministro del Gabinete, Beat Jans, es extrema: pretende imponer una vigilancia masiva en Suiza, lo cual es ilegal no sólo en la UE sino también en Estados Unidos. Esto obligaría a las empresas suizas a espiar a sus usuarios en nombre del Estado. Si este proyecto de ley se aprobara, los servicios ofrecidos por Proton en Suiza serían menos privados que los ofrecidos por Google”