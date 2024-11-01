Los “protocolos de acoso” no sirven de nada

En algunas empresas existe un "protocolo de acoso laboral", bien porque está en el convenio, bien porque se pacta con los representantes de los trabajadores, o bien porque es implementado unilateralmente por la empresa. Estos protocolos indican el procedimiento de reclamación que se supone que deben seguir la empresa y el trabajador en caso de que este sufra acoso laboral. Pero no son más que un paripé que habitualmente no le sirve de nada al trabajador e incluso le puede perjudicar.
| etiquetas: protocolos , acoso
Ninguna empresa ni administración va a poder NUNCA determinar que hay acoso y en el caso hipotético de que la empresa detecte acoso va a tener que denunciar a la fiscalía... Pero tiene que ser tan evidente que es mejor denunciar tú antes de esperar a la empresa.
Creo que Laboro tiene razón, es más en la compañía que trabajo ahora mismo se está dando este caso. Un puesto de dirección con altísima rotación en su equipo, en 8 meses se han ido 7 personas, se ha despedido a 3 y 2 están de baja por depresión.
He tenido que trabajar de la mano de esta persona y su equipo varias veces y su comportamiento es muy poco profesional y va más allá del acoso, incumpliendo el código ético de la compañía… » ver todo el comentario
Que sí hijo, que nada funciona ... solo VOX y laboro saben hacer las cosas.
No cambia en absoluto las políticas de las empresas, si los empresarios, CEOs, etc viven en su burbuja de "aquí soy yo el que manda", transmitiéndosela a su encargados de controlar la plantilla.
Aunque Laboro insisten en generalizar demasiado, como rasgo característico de la retótica usada en sus artículos… » ver todo el comentario
No es ilegal, lo que no cuenta es si una tercera persona graba, siempre desde un dispositivo propio.
Yyy si, es un coñazo. Actualmente hay grabadoras chiquitinas con mucha capacidad. Enciendes y apagas al salir.
Cualquier denuncia hacia un compañero de trabajo va a suponer un desgaste contra ti y que parte de la plantilla se ponga en tu contra. Pero, si puedes ganar, puedes pedir indemnización e irte del trabajo con opción a paro, mientras encuentras algo mejor. Es eso o acabar con problemas mentales o teniéndote que ir con una mano delante y otra detrás.
Conozco más de un caso en el que un jefecillo medio ha sido despedido porque una subalterna en vez de callarse ha puesto en marcha el procedimiento interno del protocolo anti-acoso de su curro.
Claro, a alguien que vive de que los currelas vayan a juicio por todo (abogados, se entiende) eso es el anatema. Lo que habría que hacer es siempre ir a la policía, meter jueces de por medio, pagarte buenos procuradores... enfin.
Cuando se activa el protocolo de acoso, es habitual que la empresa convoque una reunión entre el trabajador, el encargao
… » ver todo el comentario