Los “protocolos de acoso” no sirven de nada

En algunas empresas existe un "protocolo de acoso laboral", bien porque está en el convenio, bien porque se pacta con los representantes de los trabajadores, o bien porque es implementado unilateralmente por la empresa. Estos protocolos indican el procedimiento de reclamación que se supone que deben seguir la empresa y el trabajador en caso de que este sufra acoso laboral. Pero no son más que un paripé que habitualmente no le sirve de nada al trabajador e incluso le puede perjudicar.

ipanies #2 ipanies
Es así, si tenéis pruebas suficientes lo que hay que hacer es denunciar y, si acaso después, pedir que se active el protocolo.
Ninguna empresa ni administración va a poder NUNCA determinar que hay acoso y en el caso hipotético de que la empresa detecte acoso va a tener que denunciar a la fiscalía... Pero tiene que ser tan evidente que es mejor denunciar tú antes de esperar a la empresa.
HeilHynkel #1 HeilHynkel
VOX y Laboro ... cada día más próximos.
omegapoint #5 omegapoint
#1 ¿y cual es el razonamiento para tan sorprendente afirmación?

Creo que Laboro tiene razón, es más en la compañía que trabajo ahora mismo se está dando este caso. Un puesto de dirección con altísima rotación en su equipo, en 8 meses se han ido 7 personas, se ha despedido a 3 y 2 están de baja por depresión.

He tenido que trabajar de la mano de esta persona y su equipo varias veces y su comportamiento es muy poco profesional y va más allá del acoso, incumpliendo el código ético de la compañía…   » ver todo el comentario
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#5

Que sí hijo, que nada funciona ... solo VOX y laboro saben hacer las cosas.
omegapoint #7 omegapoint
#6 sigo esperando el razonamiento
g3_g3 #9 g3_g3
#7 Este solo sabe ladrar. {0x1f436}
omegapoint #12 omegapoint
#9 la gente que piensa que esto no pasa ¿donde ha trabajado?
#13 Grahml
#1 Hay una realidad con estos "protocolos" implementados bajo la imposición legal, y es que no sirven para tomar por culo, precisamente por eso, por ser una imposición.

No cambia en absoluto las políticas de las empresas, si los empresarios, CEOs, etc viven en su burbuja de "aquí soy yo el que manda", transmitiéndosela a su encargados de controlar la plantilla.

Aunque Laboro insisten en generalizar demasiado, como rasgo característico de la retótica usada en sus artículos…   » ver todo el comentario
Supercinexin #3 Supercinexin *
Denunciar algo que es dificilísimo de demostrar suele ser un proceso deprimente y que muy poquitas veces acaba bien. Yo conozco un caso de mujer que sufrió bullying en el trabajo, diré además que por machismo, y denunciar sólo sirvió para que el resto de compañeros le cogieran manía y todo fuera mucho peor. Denunció cuando llevaba años aguantando comportamientos y actitudes que muchos hubiéramos solucionado a gritos con el hijoputa. El hijoputa se fue de rositas y además quedó como la víctima de la loca del coño que va por ahí denunciando porque está chiflada. Amiga de mi mujer, trabaja de científico en un centro de investigación.
pazentrelosmundos #10 pazentrelosmundos
#3 hay que grabar siempre las conversaciones, muchas conversaciones. De primerito de trabajador.
No es ilegal, lo que no cuenta es si una tercera persona graba, siempre desde un dispositivo propio.

Yyy si, es un coñazo. Actualmente hay grabadoras chiquitinas con mucha capacidad. Enciendes y apagas al salir.
#15 silzul
#3 Lo único que te queda es irte o recopilar pruebas para denunciar; si hace falta con una grabadora oculta que grabe todo el día y guardando todas las pruebas materiales posibles o testimonios de compañeros. Obviamente es un proceso de mierda... Pero es que la única forma de probar un acoso es aportando pruebas de que es algo reiterativo, intencionado y son comportamientos denigrantes.

Cualquier denuncia hacia un compañero de trabajo va a suponer un desgaste contra ti y que parte de la plantilla se ponga en tu contra. Pero, si puedes ganar, puedes pedir indemnización e irte del trabajo con opción a paro, mientras encuentras algo mejor. Es eso o acabar con problemas mentales o teniéndote que ir con una mano delante y otra detrás.
MoñecoTeDrapo #11 MoñecoTeDrapo *
En la comedia "Muertos S.L." desarrollan uno de estos protocolos con reunión de todas las partes, con hilarantes resultados xD
#14 giputxilandes
Menuda gilipollez de artículo. Laboro una vez más cogiendo con pinzas situaciones en muchos casos anecdóticas para hacer sensacionalismo barato. Y mira que me gusta la divulgación que hacen cuando no es mierda de este estilo.

Conozco más de un caso en el que un jefecillo medio ha sido despedido porque una subalterna en vez de callarse ha puesto en marcha el procedimiento interno del protocolo anti-acoso de su curro.

Claro, a alguien que vive de que los currelas vayan a juicio por todo (abogados, se entiende) eso es el anatema. Lo que habría que hacer es siempre ir a la policía, meter jueces de por medio, pagarte buenos procuradores... enfin.
strike5000 #4 strike5000
"Curiosamente, el protocolo de acoso solo se activa cuando lo solicita el propio trabajador; pero nunca se activa a instancias de la empresa. Por lo visto, el trabajador es acosado por el propio empresario y/o por alguno de sus encargaos en habitaciones oscuras o fuera del centro de trabajo, por lo que la pobrecilla empresa no se da cuenta de ello.
Cuando se activa el protocolo de acoso, es habitual que la empresa convoque una reunión entre el trabajador, el encargao

alcama #8 alcama
#4 Laboro siempre es así. Todos los empresarios son "empresaurios hispanos" que tratan de engañar al trabajador. Pero es que viven de eso, de la consultoría laboral, del conflicto
