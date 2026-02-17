Protestas masivas en la Policía Municipal de Madrid: "No están cogiendo a los más preparados"

La sombra de la sospecha vuelve a planear sobre las oposiciones a la Policía Municipal de Madrid. Decenas de aspirantes han decidido llevar a los tribunales el proceso selectivo de la promoción 56 tras la publicación de unas notas de corte que consideran injustas y desproporcionadas.
| etiquetas: policía municipal , oposiciones , fraude
¿Y cuál es la novedad?
www.meneame.net/story/madrid-cabeza-corrupcion-36-casos-44-000-millone
La mayoría de gente que estamos un poco al día con noticias de España y tenemos un poco de juicio crítico sabemos ya de sobra que Madrid, y el Madrid especialmente del PP es un pozo inmenso e inmundo de corrupción.
¿Entonces, que pasa ahí para que no se investigue, juzgue, salga a la prensa, paguen por todo ello?
Bueno, pues yo intuyo que en alguna parte de Madrid hay otra "isla" Eptein de dinero en negro, droga, sexo, corrupción, sadismo, ridículo y… » ver todo el comentario
Si al final es para no hacer nada...
Cuanto menos sepan, mejor. Menos estorbarán.
Presentaros a bomberos que allí no pasan estás cosas
… » ver todo el comentario