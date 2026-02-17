edición general
Protestas masivas en la Policía Municipal de Madrid: "No están cogiendo a los más preparados"

La sombra de la sospecha vuelve a planear sobre las oposiciones a la Policía Municipal de Madrid. Decenas de aspirantes han decidido llevar a los tribunales el proceso selectivo de la promoción 56 tras la publicación de unas notas de corte que consideran injustas y desproporcionadas.

MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
"No están cogiendo a los más preparados"

¿Y cuál es la novedad?
#9 eipoc
#3 que antes solo querían entrar los descerebrados y no se notaba. En cambio, ahora quiere entrar gente cuerda y preparada y se nota a la legua.
Spirito #5 Spirito
¿Corrupción en Madrid?... No sé, qué raro.
Spirito #11 Spirito *
#7 Es que es tremendo.

La mayoría de gente que estamos un poco al día con noticias de España y tenemos un poco de juicio crítico sabemos ya de sobra que Madrid, y el Madrid especialmente del PP es un pozo inmenso e inmundo de corrupción.

¿Entonces, que pasa ahí para que no se investigue, juzgue, salga a la prensa, paguen por todo ello?

Bueno, pues yo intuyo que en alguna parte de Madrid hay otra "isla" Eptein de dinero en negro, droga, sexo, corrupción, sadismo, ridículo y…   » ver todo el comentario
#14 fremen11
#11 Hombre en La Corte siempre ha habido mierda para alicatar unos cuantos cuartos de baño.....
Ankor #2 Ankor
Lo de que no cogen a los más preparados hace años que lo sabemos cuando hay cualquier problema y han de actuar.
Feindesland #1 Feindesland
¿Qué más darán los primos de uno que los primos de otro?

Si al final es para no hacer nada...

Cuanto menos sepan, mejor. Menos estorbarán.

:-D
ipanies #4 ipanies *
Los mejores preparados pueden tener un exceso de capacidad crítica y eso les puede hacer plantearse las órdenes. Las FyCSE no siempre necesitan a los mejores preparados, igual necesitan perros de presa y van modulando sus oposiciones a sus necesidades.
Presentaros a bomberos que allí no pasan estás cosas ;)
#10 cajadecartonmojada *
«A esto se suma una sospecha que empieza a ser recurrente en las oposiciones de Madrid: la aparición de una cantidad inusual de calificaciones perfectas. Varios denunciantes han señalado una "llamativa concentración" de notas de 10 en el psicotécnico, todas ellas vinculadas presuntamente a una academia dirigida por antiguos mandos de la Policía Local. Para los afectados, obtener un 10 en una prueba de este tipo es "muy improbable" y exigen una investigación profunda para

…   » ver todo el comentario
#13 Eukherio
#10 Los psicotécnicos de la policía son un cachondeo y deberían cambiar el modelo. He visto alguno on-line, que no sé si son legítimos, pero son preguntas que si te pones a razonar puedes sacarlas, lo que pasa es que tienes poquísimo tiempo, como 30 segundos por pregunta. El que obtenga una puntuación perfecta o está haciendo trampas o tiene una agilidad mental brutal.
#15 silzul
#13 O se entrenan.... Es muy típico que las preguntas de oposiciones (de las que sean) se repitan o sean muy parecidas entre las diferentes convocatorias de lo mismo en otros organismos. Y con los años se crean bancos de preguntas y las academias las suelen tener. No sé si es el caso de la policía, si no son públicas y se "extravían" o como acaban en las academias o qué...
jdmf #12 jdmf
Es que desde que intentaron poner una multa al coche de Aguirre, han decidido bajar el nivel :troll:
#6 Eukherio
La propia prueba está diseñada para ser enormemente subjetiva con la parte de la entrevista personal. Pueden liquidar a los candidatos que quieran ahí. Entiendo que para el tipo de puesto que es necesiten hacer algo así, pero se presta mucho a ello.
#8 jaramero
Preparados para llevar bien las cuentas de las incautaciones? :troll:
