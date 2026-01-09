Las protestas en Irán ponen en jaque al gobierno de los ayatolás

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] Creciente malestar. Las autoridades recurren a la represión ante la oleada de manifestaciones antigubernamentales: 45 muertos, más de 2.000 detenciones y el apagón de internet. Ali Jamenei acusa a los manifestantes de actuar para complacer al presidente de EE.UU., Donald Trump, que amenaza con atacar el país si las fuerzas del orden mataban a manifestantes. Donald Trump, presidente de EE.UU.: "Si empiezan a matar gente, les vamos a dar un duro golpe". Casi cinco décadas después de la Revolución Islámica...