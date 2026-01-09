edición general
Las protestas en Irán ponen en jaque al gobierno de los ayatolás

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] Creciente malestar. Las autoridades recurren a la represión ante la oleada de manifestaciones antigubernamentales: 45 muertos, más de 2.000 detenciones y el apagón de internet. Ali Jamenei acusa a los manifestantes de actuar para complacer al presidente de EE.UU., Donald Trump, que amenaza con atacar el país si las fuerzas del orden mataban a manifestantes. Donald Trump, presidente de EE.UU.: "Si empiezan a matar gente, les vamos a dar un duro golpe". Casi cinco décadas después de la Revolución Islámica...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... el gobierno de los ayatolás tiene dificultades para salvar la brecha entre sus prioridades y las expectativas de una sociedad joven. “Solo quiero vivir una vida pacífica y normal. En cambio, ellos (los gobernantes) insisten en un programa nuclear, apoyan a grupos armados en la región y mantienen la hostilidad hacia Estados Unidos”, declaró Mina, una estudiante en paro de 25 años, a la misma agencia de noticias. Un sentir similar se escucha en las protestas: “Ni Gaza, ni Líbano, mi vida por Irán”, lo que denota su frustración por el apoyo de Teherán a grupos islamistas en la región a costa del bienestar de los iraníes...
Connect #10 Connect
Siempre he pensado que el regimen iraní tiene una gran resistencia. Pero de esta creo que no salen. Están muy mal económicamente. Las perspectivas no son nada buenas, y todos esos que están en las calles no tienen nada que perder. Y encima una sequía que dura años.

Aún así, que caigan los Ayatolás no significa que los que vengan sean mejores. NO hay que olvidar que igualmente la sociedad iraní es chiita, y se llevan muy mal con los sunís. El que sustituya a los Ayatolás tiene que entender eso si quiere tener el respeto del pueblo.
Islamotransfeministe #13 Islamotransfeministe
#10 lo cierto es que cuando cayó el sha de persia, la religión no tenía más importancia que en turkia hoy, no se, no podría compararlo con un país católico.
Pero el ayatola se hizo muy famoso en ese momento por sus discursos en contra del sha. La minoría radical de ese país, los más ortodoxos que eran una jodida minoría exageradamente ruidosa y violenta alzó a ese personaje. Cuando cato poder, lo primero que hizo fue exterminar a cualquiera que fuera de izquierdas. El laicismo del comunismo o el socialismo (el auténtico, no el de monedero o sus amigos) se convirtió en el mayor enemigo del nu vo régimen.
Mi amiga que nació en estados unidos, sus padres se marcharon de allí justo cuando llegó el ayatola.
Suigetsu #20 Suigetsu *
#13 La propaganda es fuerte en tí, el campo Iraní siempre ha sido extremadamente religioso. Las fotografías que hemos visto mil veces de persas viviendo el estilo occidental es algo que solo sucedía en las grandes ciudades. Si algún día hay algun cambio de liderazgo tendrán que convivir ambos puntos de vista si no acabaremos en lo mismo.
Islamotransfeministe #24 Islamotransfeministe
#20 l, sharia no tiene lugar en el siglo 21. Es incompatible con lso derechos humanos básicos.
Suigetsu #26 Suigetsu
#24 Vale muy bien estoy de acuerdo, pero sobre lo demás?
#18 pozz *
#14 Le he preguntado a la IA de google, y me ha confirmado lo que he dicho.
Sí, varios movimientos de izquierda iraníes apoyaron la Revolución de 1979, incluyendo grupos estudiantiles, militantes laicos y comunistas, uniéndose a la oposición contra el Sha junto a clérigos chiitas liderados por el Ayatolá Jomeini, aunque luego serían marginados y reprimidos por el nuevo régimen teocrático que se instauró. Inicialmente, estos actores de izquierda vieron en Jomeini un símbolo antiimperialista

…   » ver todo el comentario
#8 pozz
Mucho animo al pueblo irani, a ver si por fin logran deshacerse del cáncer de los ayatolas.
Islamotransfeministe #11 Islamotransfeministe *
#8 mi amiga vive en estados unidos. Sus padres se largaron de irán cuando empezaron a matar a toda persona afiliada a un partido de izquierdas.
No conozco los detalles por que no le he preguntado sobre la huida. Pero si que me ha respondido que su familia en irán está manifestandose, es masivo. Se está liando una guapa, guapa.
#12 pozz
#11 Es gracioso, los ayatolas llegaron al poder en parte gracias a los partidos y movimientos de izquierda iranies... luego los ayatolas se fulminaron a esos partidos de izquierdas. Por lo que es extremadmente gracioso e ironico ver a partidos de izquierda occidentales mostrando total apoyo a los follacabras de los ayatolas.
Islamotransfeministe #14 Islamotransfeministe
#12 eso no es cierto o es incorrecto. No se si te confundes o intentas confundir. Pero la gente de izquierdas llego a ir al aeropuerto para impedir que el ayatola pisará suelo persa.
Cuando se puso a la cabeza, los partidos que estaban en desgobierno y desorganizados primero le pidieron cosas, como que se garantizar a la libertad y derechos que el socialismo daba. El ayatola respondió que no se necesitaban por que la sharia ya los garantiza... Después empezaron a matar a todo el que hubiera dicho ser comunista o socialista.
Gry #3 Gry
A ver si consiguen librarse de los islamistas. Después pueden entregarle a Trump el control del petróleo para librarse de las sanciones.
placeres #5 placeres *
leo a esa señorita y no me quito de la cabeza que es una actriz isreaelita-norteamericana. De libro con lo que defienden estos dos. Ningun detalle local, ningun problema personal sino alta politica en un mensaje tragable para el resto del mundo

No hablemos de :
“¡Esta es la última batalla! Pahlevi volverá" JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ no se lo creen ni ellos. pidiendo al heredero del Sha, jesus, Es como si los cubanos pidieran a Batista.
Islamotransfeministe #9 Islamotransfeministe *
#5 exacto, toda la manifestación mes una pantomima de Israel. El pueblo irania ama a su amado líder, ama vivir en un etssdo islámico donde hay miles de muertos y desapericsos por motivos religiosos. Uno de los pocos países del mundo donde pro ser gay te pueden matar in situ. Es decir te pueden sacar una pipa y volarte la puta tapa de los sesos e irse tan campante. Eso el pueblo es algo que agradece.
Bhuvaya #16 Bhuvaya
#9 aquí la única pantomima eres tú y tus amos genocidas.
Islamotransfeministe #17 Islamotransfeministe *
#16 no gracias, los putos ayatolas o cualquier régimen teocratica medieval no son los míos. Pero gracias por referirte a ellos como genocidas que es lo que son. :-)
Bhuvaya #19 Bhuvaya
#17 a ver si aplicas la misma vehemencia para el teócrata de Arabia Saudí, te dejan tus amos criticarlo??
Islamotransfeministe #22 Islamotransfeministe
#19 Arabia Saudita es uno de los peores países para vivir. No solo por su brutal represión a la mujer, si no por todo lo que la sharia puede llegar a hacer a un país. Ojalá no existiese.
Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues
La primavera persa llegó al Corte Inglés. :-P
lameiro #23 lameiro *
Pues va a ser que no, creo que el que cobraba de los terroristas iraníes era un tal Abascal (el mismo que apoya tambien a los follaniños en España y al folla niñas en EEUU.)
#25 BoosterFelix
Que voten a otro dios.

Los dioses en general son desagradecidos. Cuando les adoras, en vez de agradecértelo te lo castigan con pobreza, atraso y conflicto social. Cuando les dejas de adorar y empiezas a adorar a la ciencia y a la inteligencia, te lo premian con prosperidad y desarrollo.
#4 Kuruñes3.0 *
Espero que caigan esos carniceros... y que EU no vaya después a por los despojos.
lameiro #21 lameiro
#4 Está ya ahí como un buitre el Sha para imponer una dictadura prooccidental.
#27 sliana
Todo orquestado desde el exilio en EEUU. Que raro.
Islamotransfeministe #6 Islamotransfeministe *
#0 gracias por subirlo. Quizás estemos presenciando la revolución feminista más grande de la historia. Miles, quizás millones de mujeres se están en estos momentos jugando la vida al quitarse el trapo de mierda de la cabeza como protesta por la obligación del patriarcado musulmán allí.
Es obligatoria para todas las mujeres llevar el hiyab, seas musulmana o no.
Jóvenes y mujeres están en la vanguardia defendiendo su derecho al laicismo y la libertad.

Mujeres iranies: mi respeto y mi apoyo…   » ver todo el comentario
Bhuvaya #15 Bhuvaya
#6 xD xD xD eres más falso que un euro de madera xD xD xD
#28 BoosterFelix
#15 Mucho mas que eso, es mas falso que un abrefácil.
