Las protestas en Irán ponen en jaque al gobierno de los ayatolás

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] Creciente malestar. Las autoridades recurren a la represión ante la oleada de manifestaciones antigubernamentales: 45 muertos, más de 2.000 detenciones y el apagón de internet. Ali Jamenei acusa a los manifestantes de actuar para complacer al presidente de EE.UU., Donald Trump, que amenaza con atacar el país si las fuerzas del orden mataban a manifestantes. Donald Trump, presidente de EE.UU.: "Si empiezan a matar gente, les vamos a dar un duro golpe". Casi cinco décadas después de la Revolución Islámica...
| etiquetas: iran , manifestaciones
Aún así, que caigan los Ayatolás no significa que los que vengan sean mejores. NO hay que olvidar que igualmente la sociedad iraní es chiita, y se llevan muy mal con los sunís. El que sustituya a los Ayatolás tiene que entender eso si quiere tener el respeto del pueblo.
Pero el ayatola se hizo muy famoso en ese momento por sus discursos en contra del sha. La minoría radical de ese país, los más ortodoxos que eran una jodida minoría exageradamente ruidosa y violenta alzó a ese personaje. Cuando cato poder, lo primero que hizo fue exterminar a cualquiera que fuera de izquierdas. El laicismo del comunismo o el socialismo (el auténtico, no el de monedero o sus amigos) se convirtió en el mayor enemigo del nu vo régimen.
Mi amiga que nació en estados unidos, sus padres se marcharon de allí justo cuando llegó el ayatola.
Sí, varios movimientos de izquierda iraníes apoyaron la Revolución de 1979, incluyendo grupos estudiantiles, militantes laicos y comunistas, uniéndose a la oposición contra el Sha junto a clérigos chiitas liderados por el Ayatolá Jomeini, aunque luego serían marginados y reprimidos por el nuevo régimen teocrático que se instauró. Inicialmente, estos actores de izquierda vieron en Jomeini un símbolo antiimperialista
No conozco los detalles por que no le he preguntado sobre la huida. Pero si que me ha respondido que su familia en irán está manifestandose, es masivo. Se está liando una guapa, guapa.
Cuando se puso a la cabeza, los partidos que estaban en desgobierno y desorganizados primero le pidieron cosas, como que se garantizar a la libertad y derechos que el socialismo daba. El ayatola respondió que no se necesitaban por que la sharia ya los garantiza... Después empezaron a matar a todo el que hubiera dicho ser comunista o socialista.
“¡Esta es la última batalla! Pahlevi volverá" JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ no se lo creen ni ellos. pidiendo al heredero del Sha, jesus, Es como si los cubanos pidieran a Batista.
Los dioses en general son desagradecidos. Cuando les adoras, en vez de agradecértelo te lo castigan con pobreza, atraso y conflicto social. Cuando les dejas de adorar y empiezas a adorar a la ciencia y a la inteligencia, te lo premian con prosperidad y desarrollo.
Es obligatoria para todas las mujeres llevar el hiyab, seas musulmana o no.
Jóvenes y mujeres están en la vanguardia defendiendo su derecho al laicismo y la libertad.
Mujeres iranies: mi respeto y mi apoyo… » ver todo el comentario