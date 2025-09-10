Protestas en 12 colegios por falta de profesores pese a que Educación habla de "normalidad"

...En la Galicia rural, la situación es igualmente crítica. La ANPA del CEIP Virxe da Luz de Portomarín se ha manifestado enérgicamente contra un recorte que obliga a agrupar a los alumnos de 1º, 2º y 3º de Primaria en una única aula multigrado. Esta medida se aplica a pesar de que el centro ha experimentado un aumento en el número de matrículas. El problema se origina al no cubrirse la vacante del especialista de inglés, reduciendo la plantilla. La Xunta defiende estas agrupaciones amparándose en la "caída demográfica obvia", un argumento que