Protesta en Valencia para defender la tradición de más de 800 años de la tira de contar por la nueva ordenanza municipal

Una concentración este sábado al mercado del Cabañal de València ha reunido labradores, colectivos y consumidores para reclamar la continuidad de la Tira de Contar, un sistema de venta directa con raíces medievales que permite a los agricultores de l'Horta vender los productos sin intermediarios. Los participantes alertan que la nueva ordenanza municipal de mercados podría poner en peligro esta práctica tradicional. [val]
| etiquetas: valencia , protesta , alimentacion , agricultura
Como es posible que la tradicion de casi 1000 años se termine para que los agricultores no puedan vender a los vecinos?
como es posible que para que los turistas consumieran mataron a 230 personas?
que clase de pacto epstein hay? como es este genocidio?
Pero ahhhhhh, igual a la elite no le convienen que no hayan internmediarios... Que si la gente compra sin intermediarios, mercadona no nos vende las patatas de Israel