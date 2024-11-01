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Protesta en Valencia para defender la tradición de más de 800 años de la tira de contar por la nueva ordenanza municipal

Protesta en Valencia para defender la tradición de más de 800 años de la tira de contar por la nueva ordenanza municipal

Una concentración este sábado al mercado del Cabañal de València ha reunido labradores, colectivos y consumidores para reclamar la continuidad de la Tira de Contar, un sistema de venta directa con raíces medievales que permite a los agricultores de l'Horta vender los productos sin intermediarios. Los participantes alertan que la nueva ordenanza municipal de mercados podría poner en peligro esta práctica tradicional. [val]

| etiquetas: valencia , protesta , alimentacion , agricultura
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10 comentarios
14 3 0 K 66 actualidad
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue *
Como es posible que Valencia permita que los fondos de inversión israelíes nos tiren del barrio? www.elsaltodiario.com/valencia/una-promotora-capital-israeli-pretende-

Como es posible que la tradicion de casi 1000 años se termine para que los agricultores no puedan vender a los vecinos?

como es posible que para que los turistas consumieran mataron a 230 personas?

que clase de pacto epstein hay? como es este genocidio?
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eaglesight1 #3 eaglesight1
Los intermediarios, ¡esos grandes creadores de riqueza!.
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NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#3 que dices de los intermediarios? si la tira de contar es sin intermediarios

Pero ahhhhhh, igual a la elite no le convienen que no hayan internmediarios... Que si la gente compra sin intermediarios, mercadona no nos vende las patatas de Israel
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eaglesight1 #5 eaglesight1
#4 ¿No ha entendido usted la ironía del comentario?
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NPCMeneaMePersigue #6 NPCMeneaMePersigue
#5 Claro porque sin el /s que indica la ironia captar el tono en un comentario escirto cuando estoy entre decenas de gente persiguiendome aquí a veces se me escapa
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eaglesight1 #7 eaglesight1
#6 Estamos perdiendo la capacidad de lectura si para captar la ironía de una frase hay que poner /s; vamos muy mal.
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NPCMeneaMePersigue #8 NPCMeneaMePersigue *
#7 Sí totalmente estoy perdiendo la capacidad de recibir 10 mensajes insultandome atacandome y hacer una lectura entre líneas , he de mejorar y ser capaz de leer 100 comentarios persiguiendome y atacandome y leer mejor entre lineas, disculpad
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eaglesight1 #9 eaglesight1
#8 ¿En que momento le he insultado?, siento que lo considere así.
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NPCMeneaMePersigue #10 NPCMeneaMePersigue
#9 en que momento te dije que eras tu? digo entre decenas de gente, no tu, pero bueno desviemos el tema... de que israel especula con nuestros barrios, de que nos matan para que los turistas consuman en la riada, de que se quitan nuestras tradiciones y el genocidio cultural
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Jakeukalane #2 Jakeukalane *
¿Qué es una tradicción? #0 corrígelo si tienes tiempo o dime que lo corrija.
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