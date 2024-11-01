Protesta en Valencia para defender la tradición de más de 800 años de la tira de contar por la nueva ordenanza municipal

Una concentración este sábado al mercado del Cabañal de València ha reunido labradores, colectivos y consumidores para reclamar la continuidad de la Tira de Contar, un sistema de venta directa con raíces medievales que permite a los agricultores de l'Horta vender los productos sin intermediarios. Los participantes alertan que la nueva ordenanza municipal de mercados podría poner en peligro esta práctica tradicional. [val]