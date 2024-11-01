La prostitución es una actividad controvertida, por lo que quitar y poner un epígrafe parece un asunto menor

Un país no es rico o pobre en función de los recursos naturales, de la equidad distributiva o del número de habitantes. La riqueza es algo casi imposible de obtener, el estado natural de las sociedades es la pobreza, por lo que hay que luchar día a día por mantener la prosperidad que se ha conseguido y esforzarse por intentar conseguir más. La clave, en la mayoría de los casos, está en intangibles como la educación (formal e informal), las actitudes frente al esfuerzo o las instituciones. Estás últimas juegan un papel fundamental.