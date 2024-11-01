edición general
La prostitución es una actividad controvertida, por lo que quitar y poner un epígrafe parece un asunto menor

Un país no es rico o pobre en función de los recursos naturales, de la equidad distributiva o del número de habitantes. La riqueza es algo casi imposible de obtener, el estado natural de las sociedades es la pobreza, por lo que hay que luchar día a día por mantener la prosperidad que se ha conseguido y esforzarse por intentar conseguir más. La clave, en la mayoría de los casos, está en intangibles como la educación (formal e informal), las actitudes frente al esfuerzo o las instituciones. Estás últimas juegan un papel fundamental.

Pertinax #3 Pertinax
El primer epígrafe de la historia, y aún hay quien se plantea que no debería constar.
#2 XXguiriXX
Si el PSOE no espabila, el tema de la prostitución será como la ley del sólo sí es sí de Podemos.
#1 ooshima
La prostitución NO ES una actividad controvertida. Lo que sí que sucede es que hay unos cuantos que no soportan que exista y no saben ni decir el porqué.
Supercinexin #4 Supercinexin
#1 Claro, es una actividad como otra cualquiera. Por ello estoy seguro de que si tu madre, tu mujer o tu hija de 18 años te anunciasen que van a empezar a dedicarse a la actividad de la Prostitución, tú no tendrías ningún sentimiento negativo, ni te importaría comentar abiertamente con amigos y compañeros de trabajo, si te preguntan, cuál es la profesión de tu mujer o tu hija. Para nada, porque no tiene controversia ninguna.

¿A que no?

Entonces, ¿ves como sí es controvertida?

Las putas molan, mientras sean las hijas, mujeres y madres de otros. Mi mami, mi Señora y mi pequeña hijita, esas no. Esas que sean santas.

Por algo será.
#6 intotheflow
#4 Olvidas la igualdad. Él también puede hacerse prostituto.
#5 elfin *
#1 qué opinas de las sexcams? son prostitución?
