La propuesta de reforma de la normativa legal para ingresos involuntarios despierta preocupación entre médicos y familias

La propuesta de reformas legales que afectan a los criterios para permitir el ingreso involuntario,inquietan a los familiares afectados ya que no se incrementan recursos y temen tener que asumir las deficiencias del sistema.

CharlesBrowson
ya iba siendo hora de tal reforma, la cosa ha avanzado mucho en las ultimas decadas en materia de salud mental y si le sumanos las patologias que cada vez son mas galopantes influidas por la excesiva exposicion de las personas en medios y redes sociales era mas que necesaria adecuarse a los tiempos
capitan__nemo
"El ambiente es un poco antipsiquiátrico"
Si hay negacionistas de cambio climatico, antivacunas, terraplanistas, y anticientificos variados creciendo en camaras de eco y en chats con ia que les siguen la corriente, normal que esté así el ambiente.

Hecho en falta en el articulo opiniones de la otra parte o responsables de esa nueva legislacion.
