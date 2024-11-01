Propaganda y Censura en la Primera Guerra Mundial

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) no solo fue un conflicto bélico a gran escala, sino también una batalla por el control de la información y la opinión pública.La propaganda y la censura se convirtieron en herramientas fundamentales para los gobiernos de los países beligerantes. Su objetivo era mantener la moral alta en el frente interno, justificar los sacrificios económicos y humanos, y deshumanizar al enemigo para consolidar el apoyo ciudadano.La censura, por su parte, buscaba suprimir cualquier información que pudiera generar disidencia