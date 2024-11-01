La propaganda de los “Estados profundos” trata de convencer al público de que Rusia “es mala”… mientras que los ejércitos de esos mismos Estados se preparan para la guerra. Por ejemplo, el jefe del estado mayor de las fuerzas terrestres de Francia acaba de anunciar que está preparando la próxima guerra contra Rusia y el viceprimer ministro de Polonia afirma que ese país podía interceptar el avión presidencial ruso si el presidente Vladimir Putin trataba de viajar a Hungría para reunirse con el presidente de Estados Unidos. Solo frente a todos s