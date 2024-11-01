edición general
11 meneos
30 clics
La propaganda antirrusa y la preparación de la guerra contra Rusia , por Thierry Meyssan

La propaganda antirrusa y la preparación de la guerra contra Rusia , por Thierry Meyssan

La propaganda de los “Estados profundos” trata de convencer al público de que Rusia “es mala”… mientras que los ejércitos de esos mismos Estados se preparan para la guerra. Por ejemplo, el jefe del estado mayor de las fuerzas terrestres de Francia acaba de anunciar que está preparando la próxima guerra contra Rusia y el viceprimer ministro de Polonia afirma que ese país podía interceptar el avión presidencial ruso si el presidente Vladimir Putin trataba de viajar a Hungría para reunirse con el presidente de Estados Unidos. Solo frente a todos s

| etiquetas: conspiración bélica , estado profundo , ataque falsa bandera
9 2 2 K 111 actualidad
32 comentarios
9 2 2 K 111 actualidad
Comentarios destacados:      
#2 VFR
Como va a ser malo un país que invade otro y se dedica a asesinar civiles?
7 K 62
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

¿qué dices de EEUU?
1 K 31
#9 Setis
#3 Lo uno no quita lo otro.
0 K 8
#11 VFR *
#7 #3 Entiendo tu frustración, pero nada de lo que dices evita que Rusia lo sea hoy y ahora.
2 K 30
#5 myuser
#2 muy bueno, jeje
1 K 13
Don_Pixote #6 Don_Pixote
#2 no ves que Rusa lo hace por los niños del Donbas

Como eres
2 K 25
Lyovin81 #7 Lyovin81 *
#2 Joder, ya sabemos que Estados Unidos es un país asesino y peligroso que ha arrasado países enteros durante el siglo XX y también en este siglo XXI, llegando a dejar generaciones dañadas por las mutaciones causadas por su agente naranja y ahora mismo por la munición de uranio empobrecido. Son tan hijos de puta que merecen desaparecer de la faz de la tierra.

...pero no necesitamos que nos lo recordéis todo el rato, macho.
2 K 29
Barney_77 #30 Barney_77
#7 Rusia lo hace todo bien.
0 K 13
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#2 no sé si describes a Rusia o a Israel xD
1 K 32
#14 VFR
#12 Porqué hay que limitarse a uno?
0 K 7
alcama #13 alcama
#2 Te dirán no se qué de Israel. O de que EEUU lanzó la bomba de Hiroshima . O que peor es la OTAN.
Tienen un repetorio de excusas para justificar el asesinato de niños
1 K 12
Spirito #18 Spirito
#2 La propaganda antirrusa va dirigida precisamente a cabecitas como la tuya.
1 K 19
#28 VFR *
#18 y aun así la que me llega es la prorrusa que envías tú o tierramar, en caso de que no seáis el mismo
0 K 7
#20 lameth
#2 ¿Como puedes reducir la historia en solo buenos y malos?
0 K 10
#23 VFR
#20 Te lo estás inventando, no?
0 K 7
#24 lameth
#23 Pero que dices. En que parte de mi pregunta ves alguna invención.
0 K 10
#32 VFR
#24 En que parte has visto que reduzca la historia en solo buenos y malos?
0 K 7
Supercinexin #26 Supercinexin
#2 Bueno, en Occidente se toma por bueno y por legítimo a un Gobierno salido de un movimiento ultraderechista que derrocó a su Presidente electo mediante un golpe de Estado violento que causó varias decenas de muertos, políticos de izquierdas linchados en público por las calles a hostia limpia, sedes de partidos destruidas, etcétera, y que luego, cuando la mitad de su población rusoparlante decidió mandarlos a la mierda, decretaron una "Operación Antiterrorista" lanzando a su ejército…   » ver todo el comentario
3 K 46
#31 VFR
#26 Y aun así no invadieron otro país europeo.
0 K 7
#8 Mesopotámico
Rusia debería ser el aliado natural de Europa, estamos junticos, ellos tienen cosas que nosotros queremos y nosotres les vendemos pijadas a que ellos les gustan, son bastante parecidos a nosotros. Pero la doctrina Monroe ya comenta que en el momento que eurasia este unida, los usa no pintara nada. Por eso siempre están torpedeando todo.
4 K 53
#16 VFR
#8 De acuerdo, pero como vas a ser aliado de quien invade otros países europeos?
1 K 17
#19 Mesopotámico
#16 Ucrania no es Europa, después de la segunda guerra mundial se acordó que habría un cinturón de países neutrales entre ellos Ucrania, entre la OTAN y Rusia, Usa torpedeo todo intentando que Ucrania entrara en la OTAN.
0 K 9
#25 VFR
#19 :palm:
0 K 7
Don_Pixote #27 Don_Pixote
#19 "Ucrania no es Europa"

10 en geografía
1 K 18
#29 Mesopotámico
#27 Con Europa me refiero a Union Europea
0 K 9
#22 pascuaI
#16 Ya somos aliados de quien invade otros países europeos y nunca nos importó.
0 K 6
#1 tierramar *
Estamos en peligro: los señores o mejor dicho los criminales de la guerra quieren llevar a Europa a la guerra aunque los ciudadanos europeos NO. Esta noticia tiene relación con la que acaba de colgar: www.meneame.net/story/exteriores-acoge-martes-reunion-secreta-coalicio Exteriores acoge el martes una reunión 'secreta' de la Coalición de Voluntarios para avanzar en el apoyo a Ucrania
Los Directores Generales de los 35 países que componen la coalición debatirán en…   » ver todo el comentario
2 K 37
#4 tpm1
Es lamentable que en pleno siglo XXI te pongan mala cara por invadir países.
2 K 28
Lyovin81 #10 Lyovin81
#4 Si piensas que esto empezó en febrero de 2022 porque Putin cenó fuerte, tienes un problema serio.
2 K 23
#17 tpm1
#10 Lo dicho, pobres rusos.
1 K 21
#21 veratus_62d669b4227f8
Es tan evidentenpara cualquier ciudadno Europeo que Rusia es un peligro inminente contra el que luchar,.incluso, sacrificando nuestros servicios publicos, que todos los dias estos,.nuestros amados lideres, nos lo tienen que recordar bien con medias verdades, o medias mentiras. Nunca los EEUU consintieron ni consentiran unas buenas relaciones diplomaticas estrategicas y comerciales de Europa con Rusia. Esta guerra interesa y ha interesado tanto a sectores.industeiales europeos como yanquis, amen…   » ver todo el comentario
0 K 7
meroespectador #15 meroespectador
La operación militar especial ya tal, su incompetencia diplomática constante, el racismo sistémico de su sociedad junto con la homofobia, la mafia perenne en el litoral español, la crueldad de los asesinatos de civiles en Ucrania, la promoción y financiación de la extrema derecha en todo el mundo (también aquí a VOX con el banco de Orban)... todo marca Putin, ha hundido a Rusia en ideas extremistas. Con esto no quiero decir que los EEUU o China sean buenos, pero es lo que tenemos.
0 K 7

menéame