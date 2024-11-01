Promete dinero y regalos a un niño de 14 años en Torredembarra para llevárselo y agredirlo sexualmente

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un pederasta de 45 años que este fin de semana se llevó a un niño de 14 años en Torredembarra (Tarragona) con la intención de agredirlo sexualmente. Los hechos se produjeron el sábado por la noche, alrededor de las once, cuando el hombre engañó a un menor y le prometió que le daría dinero y regalos si subía a su coche y se iba con él, cosa a la cual el niño accedió.
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Los hechos se produjeron el sábado por la noche, alrededor de las once, cuando el hombre engañó a un menor y le prometió que le daría dinero y regalos si subía a su coche y se iba con él, cosa a la cual el niño accedió.
Con qué le engañó? Era mentira lo del dinero y los regalos, la droja o lo que fuese?
Inmediatamente, se alertó de la situación a los Mossos d'Esquadra y, gracias a la información facilitada por los testigos,
Inmediatamente por parte de quién? Lo hizo delante de todo el mundo? Se lo contó a alguien?
se inició una búsqueda del vehículo con el cual habían huido.
De qué o quién huían? Y eso de "habían huido"? El niño también huía?
No se debe jugar con la ilusión de los niños, lo que se promete se da!