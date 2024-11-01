Promete dinero y regalos a un niño de 14 años en Torredembarra para llevárselo y agredirlo sexualmente

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un pederasta de 45 años que este fin de semana se llevó a un niño de 14 años en Torredembarra (Tarragona) con la intención de agredirlo sexualmente. Los hechos se produjeron el sábado por la noche, alrededor de las once, cuando el hombre engañó a un menor y le prometió que le daría dinero y regalos si subía a su coche y se iba con él, cosa a la cual el niño accedió.