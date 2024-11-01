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Promete dinero y regalos a un niño de 14 años en Torredembarra para llevárselo y agredirlo sexualmente

Promete dinero y regalos a un niño de 14 años en Torredembarra para llevárselo y agredirlo sexualmente

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un pederasta de 45 años que este fin de semana se llevó a un niño de 14 años en Torredembarra (Tarragona) con la intención de agredirlo sexualmente. Los hechos se produjeron el sábado por la noche, alrededor de las once, cuando el hombre engañó a un menor y le prometió que le daría dinero y regalos si subía a su coche y se iba con él, cosa a la cual el niño accedió.

| etiquetas: torredembarra , agresión sexual , menores , pederasta
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5 comentarios
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TikisMikiss #2 TikisMikiss *
Hay varias cosas que no entiendo de la noticia.

Los hechos se produjeron el sábado por la noche, alrededor de las once, cuando el hombre engañó a un menor y le prometió que le daría dinero y regalos si subía a su coche y se iba con él, cosa a la cual el niño accedió.

Con qué le engañó? Era mentira lo del dinero y los regalos, la droja o lo que fuese?


Inmediatamente, se alertó de la situación a los Mossos d'Esquadra y, gracias a la información facilitada por los testigos,

Inmediatamente por parte de quién? Lo hizo delante de todo el mundo? Se lo contó a alguien?


se inició una búsqueda del vehículo con el cual habían huido.

De qué o quién huían? Y eso de "habían huido"? El niño también huía?
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maldia #3 maldia
#2 !Que tiquismiquis eres¡
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taSanás #4 taSanás *
#2 “Con qué le engañó? Era mentira lo del dinero y los regalos, la droja o lo que fuese?”
No se debe jugar con la ilusión de los niños, lo que se promete se da!
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LázaroCodesal #5 LázaroCodesal *
#2 Y sobre todo, lo mas importante . ...¿el hombre usaba sombrero e iba envuelto en un abrigo gris?? #4
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menéame