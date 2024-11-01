edición general
Las promesas a enfermos de cáncer que llevaron a Moreno Bonilla al poder lo delatan tras el escándalo de las 2.000 mujeres sin diagnosticar

nas 2.000 mujeres andaluzas están esperando en estos momentos una decisiva llamada telefónica de los responsables sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) porque sus cribados de posibles tumores de mama quedaron en un limbo sin resolver durante meses o incluso años. Es un escándalo de gestión mayúsculo que ha puesto definitivamente en solfa toda la política sanitaria que Juan Manuel Moreno Bonilla lleva aplicando en Andalucía desde que llegó al poder a finales de 2018, hace ya más de seis años y medio.

MTHRFCKR #1 MTHRFCKR
Es vergonzoso que este farsante indocumentado sea presidente de la Junta de Andalucía después de haber mentido como un bellaco
keizal #5 keizal
#0 Corrige si puedes la entradilla:

"nas" por unas"
mis_cojones_en_bata #4 mis_cojones_en_bata
No se podía saber!
Enésimo_strike #9 Enésimo_strike
Pero 3,5 millones para la cómic con su tuvo :wall: ¿cuántos diagnósticos son eso?
tul #2 tul
matarian a todos los pobres si pudiesen
#3 Barriales
#2 ese es el fin. Privatizar la sanidad y la educación.
Y el que no tenga dinero para pagarla, sera un analfabeto fácil de manipular, mas que ahora y se moría por cualquier cosa.
#7 banksy
#3 no. El fin no es privatizar la sanidad o educación es privatizar su gestión.
Arzak_ #8 Arzak_
Partido Podrido
#6 Galton
Libertaz
