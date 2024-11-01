Las promesas a enfermos de cáncer que llevaron a Moreno Bonilla al poder lo delatan tras el escándalo de las 2.000 mujeres sin diagnosticar

nas 2.000 mujeres andaluzas están esperando en estos momentos una decisiva llamada telefónica de los responsables sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) porque sus cribados de posibles tumores de mama quedaron en un limbo sin resolver durante meses o incluso años. Es un escándalo de gestión mayúsculo que ha puesto definitivamente en solfa toda la política sanitaria que Juan Manuel Moreno Bonilla lleva aplicando en Andalucía desde que llegó al poder a finales de 2018, hace ya más de seis años y medio.
| etiquetas: cáncer , moreno bonilla , junta de andalucía , sanidad
"nas" por unas"
Y el que no tenga dinero para pagarla, sera un analfabeto fácil de manipular, mas que ahora y se moría por cualquier cosa.