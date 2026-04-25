Se prolonga el conflicto por el estrecho de Ormuz

Donald Trump ha cambiado su estrategia en el conflicto con Irán: ahora busca prolongar la tregua en lugar de continuar amenazando con romperla. Detrás de esta decisión subyace la creencia de que el régimen iraní se acerca a una suerte de ruptura interna, en un conflicto que cumplirá dos meses. En todo ese tiempo Estados Unidos no ha logrado quebrar el aparato militar iraní ni provocarle daños irreparables.