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Se prolonga el conflicto por el estrecho de Ormuz

Se prolonga el conflicto por el estrecho de Ormuz

Donald Trump ha cambiado su estrategia en el conflicto con Irán: ahora busca prolongar la tregua en lugar de continuar amenazando con romperla. Detrás de esta decisión subyace la creencia de que el régimen iraní se acerca a una suerte de ruptura interna, en un conflicto que cumplirá dos meses. En todo ese tiempo Estados Unidos no ha logrado quebrar el aparato militar iraní ni provocarle daños irreparables.

| etiquetas: prolongacion , tregua , conflicto , iran , usa , israel , estrecho de ormuz
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3 comentarios
5 1 0 K 71 actualidad
Gry #2 Gry
Va a romper antes la economía mundial que el régimen iraní... :-/
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#3 diosmioporque *
Infobae. Propaganda trapera, del río. Sí.
Medio, hiper trapero y de las JONS.
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EldelaPepi #1 EldelaPepi
jajajaja
¡TACOOOOO!
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menéame