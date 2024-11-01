edición general
Prohibirlas a los menores es sólo el principio: el verdadero problema son las redes que incumplen la ley

Que los menores estén presentes en las redes sociales no es solo un problema educativo, ni siquiera únicamente un problema de salud mental. Es, sobre todo, un problema estructural: hemos permitido que sistemas diseñados para explotar datos personales, manipular la atención y maximizar la polarización se conviertan en espacios cotidianos de socialización para los colectivos más vulnerables. Y lo hemos hecho mirando hacia otro lado durante demasiado tiempo.

1 comentarios
#1 DeDerechasYOle
A ver, que todo esto es una cortina de humo, como el pajaporte famoso, está claro.
Copar tertulias y debates hablando de esto, que nunca se va a implementar, es el verdadero objetivo.
