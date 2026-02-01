Prohibir las redes sociales a los millonarios

No se puede educar a los magnates que ponen al algoritmo a adoctrinar a los menores con bulos y odio. Se les puede combatir en todo caso con leyes estatales. El Gobierno de España anuncia una ley que prohibirá a los menores de 16 años acceder a redes sociales. Like. Hace tiempo que lo venían pidiendo madres, padres, profesores, psicólogos y todo tipo de especialistas en educación que, con estudios científicos bajo el brazo, comparan la exposición tóxica a las redes sociales con el alcohol o el tabaco. No hay duda de que la medida era necesaria