Prohibir las redes sociales a los millonarios

No se puede educar a los magnates que ponen al algoritmo a adoctrinar a los menores con bulos y odio. Se les puede combatir en todo caso con leyes estatales. El Gobierno de España anuncia una ley que prohibirá a los menores de 16 años acceder a redes sociales. Like. Hace tiempo que lo venían pidiendo madres, padres, profesores, psicólogos y todo tipo de especialistas en educación que, con estudios científicos bajo el brazo, comparan la exposición tóxica a las redes sociales con el alcohol o el tabaco. No hay duda de que la medida era necesaria

3 comentarios
Gnomo #1 Gnomo
Prohibir, prohibir y prohibir.

Tal vez sería mejor educar.
Findeton #2 Findeton
La izquierda sólo sabe prohibir y robar (impuestos).
#3 Leon_Bocanegra
#2 siempre se puede votar a la derecha
