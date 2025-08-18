edición general
"Prohibido enfermar": indignación tras el despido de una camarera por coger la baja médica

La conversación viral de WhatsApp entre una empleada y su jefe revela la explotación y falta de derechos en el sector ...

etiquetas: hostelería , derechos laborales
2 comentarios
sotillo
Esto se soluciona el día que todos los camareros sean de Vox
victorjba
Luego que no encuentran personal.
