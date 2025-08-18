·
"Prohibido enfermar": indignación tras el despido de una camarera por coger la baja médica
La conversación viral de WhatsApp entre una empleada y su jefe revela la explotación y falta de derechos en el sector ...
hostelería
derechos laborales
#1
sotillo
Esto se soluciona el día que todos los camareros sean de Vox
1
K
31
#2
victorjba
Luego que no encuentran personal.
1
K
28
