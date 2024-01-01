edición general
Prohibición de vehículos chinos en las bases de las Fuerzas de Defensa de Israel por temor a la vigilancia (Eng)

Las Fuerzas de Defensa de Israel han prohibido el acceso de vehículos de fabricación china a las bases militares israelíes por temor a que puedan ser vigilados.

