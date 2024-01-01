·
Prohibición de vehículos chinos en las bases de las Fuerzas de Defensa de Israel por temor a la vigilancia (Eng)
Las Fuerzas de Defensa de Israel han prohibido el acceso de vehículos de fabricación china a las bases militares israelíes por temor a que puedan ser vigilados.
etiquetas
:
israel
,
china
,
vehículos
,
espionaje
,
pegasus
actualidad
actualidad
