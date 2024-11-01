Prohíben a la directora de una funeraria ejercer su trabajo al encontrar cadáveres de bebés en su casa

Zoe Ward fue a casa de la responsable de organizar el entierro de su bebé, muerto a las 3 semanas, la directora de la funeraria en la ciudad inglesa de Leeds. La halló sentada en el sofá junto al cadáver su bebé, Bleu, y al de otro bebé 'viendo' dibujos animados. Lejos de asustarse, la propietaria de la funeraria, Amie Upton, la invitó a entrar y sentarse con ellos. El sector funerario no está regulado en Inglaterra y Gales, no hay requisitos legales sobre cómo y dónde almacenar cadáveres y no se pide cualificaciones para director de funeraria.