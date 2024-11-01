Programando OUTRUN para el Amiga: La carretera (ENG)  

¿Cómo funciona el hardware arcade de Sega? ¿Y cómo creé la versión para Amiga? Vamos a tocar el metal...Este primer capítulo explora la adaptación del juego arcade OutRun de Sega a Amiga. Detalla las impresionantes capacidades de renderización de carreteras del hardware arcade original, destacando los importantes retos que supone replicar esto en la arquitectura de Amiga. El vídeo profundiza en las complejidades técnicas de este complejo proceso de adaptación, ofreciendo una visión fascinante del desarrollo de los juegos retro.