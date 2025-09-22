El programa de Jimmy Kimmel regresa al aire el martes

“Jimmy Kimmel Live!” volverá a emitirse por ABC la noche del martes, anunció la cadena en un comunicado. “El miércoles pasado tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar inflamar aún más una situación tensa en un momento emocional para nuestro país”, dijo un portavoz de Disney, propietaria de ABC, en un comunicado enviado a CNN. “Jimmy Kimmel Live!” fue retirado abrupta e indefinidamente del aire el miércoles de la semana pasada, después de que el presidente de la FCC amenazara a ABC por los comentarios...
| etiquetas: jimmy kimmel , disney , abc , censura
Y una muestra más de que la escoria trumpista solo sabe hacer ruido, ya que cuando pasó algo parecida con la pseudo actriz aquella de The Mandalorian, Disney ni noto la bajada de suscriptores.
A ver si las empresas se dan cuenta de una vez.