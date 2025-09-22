edición general
El programa de Jimmy Kimmel regresa al aire el martes

El programa de Jimmy Kimmel regresa al aire el martes

“Jimmy Kimmel Live!” volverá a emitirse por ABC la noche del martes, anunció la cadena en un comunicado. “El miércoles pasado tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar inflamar aún más una situación tensa en un momento emocional para nuestro país”, dijo un portavoz de Disney, propietaria de ABC, en un comunicado enviado a CNN. “Jimmy Kimmel Live!” fue retirado abrupta e indefinidamente del aire el miércoles de la semana pasada, después de que el presidente de la FCC amenazara a ABC por los comentarios...

valandildeandunie #3 valandildeandunie
Pues parece que las cancelaciones de suscripciones han sido más de las que parecían...

Y una muestra más de que la escoria trumpista solo sabe hacer ruido, ya que cuando pasó algo parecida con la pseudo actriz aquella de The Mandalorian, Disney ni noto la bajada de suscriptores.

A ver si las empresas se dan cuenta de una vez.
Horus #7 Horus
#3 El boicot fue a todos los productos: Disney+, cancelaciones de preventas de boletos de estrenos de cine, entradas a los parques, reservas de viajes a los hoteles y parques, mercancía, etc.
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
El ratón que le plantó cara a DeSantis se ha acojonado @themarquesito
Sr.No #2 Sr.No
Me encanta el olor a caquita por la mañana.
#4 Grahml
Probablemente los índices de audiencia del programa de esta semana sean bastante elevados.
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
Bajada de pantalones total de la cadena ABC de televisión.
aruleno #1 aruleno *
TACO golpea de nuevo
Horus #8 Horus
#1 No creo que sea así esta vez, el taco se le atragantó a Disney/ABC, no al zanahorio narcisista.
