El programa con el que hace 60 años el gobierno de EE.UU. quiso sustituir a agricultores migrantes con estudiantes (y resultó un fiasco) -

Seis semanas duró el proyecto que los más amables describen como "un intento de solución a un problema crucial" y los más críticos tachan de desastre, fiasco o, directamente, un "episodio vergonzoso". Y a pesar de su fugaz vida, hoy resuena como una suerte de moraleja en un contexto en el que las deportaciones amenazan con mermar la fuerza laboral agrícola en EE.UU.

Gry #1 Gry *
Eso suena muy de comunistas. ¿No hicieron algo parecido en China justo después de la revolución?

Edit, entre 1950 y 1978: en.m.wikipedia.org/wiki/Down_to_the_Countryside_Movement

Siguen haciendo programas similares: www.weforum.org/stories/2018/09/china-is-sending-science-students-to-l
