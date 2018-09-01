El programa con el que hace 60 años el gobierno de EE.UU. quiso sustituir a agricultores migrantes con estudiantes (y resultó un fiasco)

Seis semanas duró el proyecto que los más amables describen como "un intento de solución a un problema crucial" y los más críticos tachan de desastre, fiasco o, directamente, un "episodio vergonzoso". Y a pesar de su fugaz vida, hoy resuena como una suerte de moraleja en un contexto en el que las deportaciones amenazan con mermar la fuerza laboral agrícola en EE.UU.