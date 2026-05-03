El programa electoral del partido que yo crearía

En lugar de una escoba, si yo tuviera un partido político, este sería su programa electoral para las siguientes elecciones:

PRIMERO.- VIVIENDA

La vivienda es un bien escaso y de primera necesidad, que además requiere otro bien muy escaso que es el suelo.

No podemos seguir consumiendo suelo indefinidamente, por lo que las viviendas deben tener exclusivamente el uso al que están destinadas, ser habitadas, y no ser un bien de inversión especulativo.

Para ello, garantizando los derechos de inquilinos y de propietarios, especialmente de los pequeños propietarios y las familias, y respetando los límites constitucionales (artículos 33, 47 y 128) aprobaremos estas 6 medidas.

1.- Las personas jurídicas no pueden adquirir viviendas. Se exceptúan las entidades del sector público, las entidades sin ánimo de lucro del tercer sector social y las cooperativas de propietarios y en cesión de uso.

2.- Las personas físicas pueden adquirir solo una vivienda, además de aquella en la que estén empadronados. Pueden poseer otras viviendas solo si son adquiridas por herencia.

3.- Las viviendas que no estén ocupadas por sus propietarios como primera o segunda residencia, y que tampoco estén alquiladas, tienen un impuesto anual especial equivalente al 5% de su valor de mercado.

4.- Los arrendamientos no tienen fecha de vencimiento. Solo se extinguen por voluntad del inquilino, por incumplimiento del contrato o por necesidad del propietario o de familiar hasta segundo grado.

5.- La renta del arrendamiento está tasada según un índice estatal y las variaciones anuales son también tasadas.

6.- El procedimiento para la extinción del arrendamiento por incumplimiento del inquilino es gratuito para las partes y dura un máximo de dos meses. Si el incumplimiento es por impago de la renta, la administración se hace cargo del 100% del importe de los impagos producidos.

Estas 6 medidas benefician al 99% de la ciudadanía y solo van contra el 1% compuesto por fondos buitres, grandes especuladores, propietarios extractivistas e inquilinos aprovechados.

SEGUNDO.- TODOS LOS DEMAS ASUNTOS.

En todo lo no especificado en el punto primero, la posición del partido se basará en el antifascismo, es decir, será justamente la opuesta a la que tenga VOX.