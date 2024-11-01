El profesorado interino canario, desprotegido y en precario tras el proceso de estabilización

La falta de criterios específicos y la centralización de plazas ponen a los docentes locales en una situación de incertidumbre, dificultan la continuidad educativa en los centros del archipiélago y amenazan la transmisión de la identidad cultural canaria
Para el que no esté versado en estas cosas, en los sistemas de oposición de todas las comunidades autónomas que conozco hay una suerte de coeficiente corrector para los baremos: puntúan la experiencia en la propia comunidad el doble o más que la experiencia fuera, algunas privilegiando incluso la experiencia en la…
Lo que dejó fuera a numerosos docentes con amplia trayectoria en las islas, mientras que profesionales con méritos acumulados en otras comunidades lograron estabilizar su plaza.
En CyL es parecido, había 3 puntos extra por la experiencia docente en CyL y los quitaron por una denuncia que hubo. Yo veo bien que haya medidas que favorezcan el que la gente encuentre empleo cerca de donde vive.
…
Por eso viene gente de fuera ¿En Castilla y León es igual, no?, ¿Tú puedes elegir, por ejemplo, no ir a Salamanca o a Ávila, verdad? E incluso excluir municipios.
Sobre esto último: bonitos son los tinerfeños del Norte de la isla con que no quieren ir al Sur...