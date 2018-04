Una profesora de la Rey Juan Carlos no defiende su firma en el acta del máster de Cifuentes  

"Lo siento un montón por los alumnos porque hay muchos estudiantes y hay que mirar por ellos. Siempre he intentado ser la mejor profesora posible y enseñarles todo lo que he podido. Lo siento un montón porque es una muy buena universidad y también me gustaría que salieran las cosas buenas que se hacen". El colaborador de laSexta, Gonzo, ha "asaltado" a la docente a la salida de sus clases para intentar "zanjar la polémica". "Estamos en un proceso de investigación con la universidad y no puedo dar declaraciones", aseguraba ella.