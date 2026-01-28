edición general
Profesora australiana tuvo hijo de su estudiante de 12 años: abusó sexualmente de él por más de un año

Naomi Tekea Craig, de 33 años, profesora casada y con un hijo, comenzó a abusar sexualmente de un alumno en 2024, cuando el menor tenía 12 años.El abuso y violación contra el menor,que incluyó la penetración del niño, se extendió hasta diciembre de 2025. En aquel entonces la mujer se encontraba embarazada y dio a luz a su segundo hijo el 8 de enero de este año. El menor, de ahora 13 años, resultó ser el padre de la criatura. La víctima llamaba al hijo de su profesora “hermanito”. La mujer deberá comparecer en persona ante el tribunal en marzo

javierchiclana
Con pruebas biológicas irrefutables (el bebé) ¿No debería de estar en prisión?
antesdarle
No puede ver a su hijo mayor pero si al recién nacido? :shit:
#5 Tensk
#3 Entiendo que porque el niño necesita a la madre, es una versión australiana del "interés superior del menor", imagino.
#9 Culpepper
#5 El caso del dingo hizo mucho daño.
antesdarle
#5 yo no sé qué interés podra tener este menor de conocer que es producto de una violación por parte de su madre a un niño. Vamos si hay casos en los que se debería proteger es en este tipo
#13 Tensk
#11 Me refiero a que si es un bebé, y mientras sea en un entorno controlado, o algo, el bebé necesita a la madre para cuestiones de alimentación por leche materna y generación de defensas/anticuerpos..

El resto pues ya cuando sea mayor, lo que decía era una cuestión puramente biológica.
GeneWilder
Y en redes exhibiendo el fruto de la violación.
antesdarle
#8 cuente cuente lo de tatuador :troll:
#12 carraxe
La pena a la abusadora debería ser proporcional al daño causado al chaval, moral y físico, que por ser menor es especialmente vulnerable.
TheIpodHuman
A mi no me pasaban estas cosas cuando tenia 12 años.. :troll: :foreveralone:
#6 Tensk
#2 Habría que ver si el chiste te haría igual gracia si fuese un profesor y una alumna.
#7 omega7767
#2 y yo trabajé repartiendo pizzas durante años y nunca me abrió la puerta una clienta para pagar en especies como pasa en las pelis :'(
#8 Hacksturcon
#7 Haberte hecho tatuador. Acabas hasta las narices de rechazar coca y mamadas.
