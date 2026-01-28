Profesora australiana tuvo hijo de su estudiante de 12 años: abusó sexualmente de él por más de un año

Naomi Tekea Craig, de 33 años, profesora casada y con un hijo, comenzó a abusar sexualmente de un alumno en 2024, cuando el menor tenía 12 años.El abuso y violación contra el menor,que incluyó la penetración del niño, se extendió hasta diciembre de 2025. En aquel entonces la mujer se encontraba embarazada y dio a luz a su segundo hijo el 8 de enero de este año. El menor, de ahora 13 años, resultó ser el padre de la criatura. La víctima llamaba al hijo de su profesora “hermanito”. La mujer deberá comparecer en persona ante el tribunal en marzo