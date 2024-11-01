·
5
meneos
89
clics
Profesor Ted Postol, del MIT: Guerra de misiles entre Estados Unidos e Irán [ENG]
El profesor Ted Postol, del MIT, habla sobre los misiles iranís y la capacidad de intercepción de EEUU.
|
etiquetas
:
ted postol
,
profesor mit
,
misiles iranís
,
antiaéreos
,
irán
,
israel
,
eeuu
5
0
0
K
66
actualidad
4 comentarios
#1
Dav3n
Brent a 90, para el lunes... Quién sabe.
Caballeros, llenen las despensas porque va a subir todo.
@Don_Pixote
seguro que te resulta didáctico
3
K
53
#2
Don_Pixote
#1
yo me alimento solo de karma de menéame
1
K
26
#3
Dav3n
#2
Si ya, por eso, al final, eres entrañable
0
K
14
#4
capitan__nemo
Eeuu gana porque vende los interceptores a precios millonarios a todos, paises del golfo, israel, europa, ucrania.
Y ahora tambien el petroleo y gas por el bloqueo del estrecho de hormuz y por las sanciones a rusia y ataque a flota sancionada rusa.
0
K
19
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
