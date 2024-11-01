edición general
Profesor Ted Postol, del MIT: Guerra de misiles entre Estados Unidos e Irán [ENG]

El profesor Ted Postol, del MIT, habla sobre los misiles iranís y la capacidad de intercepción de EEUU.

Dav3n
Brent a 90, para el lunes... Quién sabe.

Caballeros, llenen las despensas porque va a subir todo.

@Don_Pixote seguro que te resulta didáctico :foreveralone:  media
Don_Pixote
#1 yo me alimento solo de karma de menéame :troll:
Dav3n
#2 Si ya, por eso, al final, eres entrañable :-*
capitan__nemo
Eeuu gana porque vende los interceptores a precios millonarios a todos, paises del golfo, israel, europa, ucrania.

Y ahora tambien el petroleo y gas por el bloqueo del estrecho de hormuz y por las sanciones a rusia y ataque a flota sancionada rusa.
