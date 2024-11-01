Prof. John Mearsheimer: 250 años de política exterior estadounidense (inglés)  

¿Cómo pasó Estados Unidos de ser un frágil conjunto de colonias a convertirse en la potencia dominante del sistema internacional, y qué nos revela esa historia sobre la actual competencia entre grandes potencias con China y Rusia? En esta conversación organizada por la Graham School de la Universidad de Chicago, el profesor John J. Mearsheimer, uno de los principales expertos mundiales en teoría de las relaciones internacionales y autor de La tragedia de la política de las grandes potencias, examina 250 años de política exterior estadounidense