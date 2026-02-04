edición general
12 meneos
14 clics
Proeza médica en La Fe | La Fe trasplanta por primera vez tres corazones en solo 24 horas en una cadena de 10 trasplantes

Proeza médica en La Fe | La Fe trasplanta por primera vez tres corazones en solo 24 horas en una cadena de 10 trasplantes

En total, el equipo realizó diez trasplantes: dos cardiacos, uno pulmonar, uno hepático, dos renales, un combinado cardiaco-renal y otro hepatorrenal. Toda la operación comenzó en la tarde del lunes y se prolongó durante la noche y la madrugada del martes e implicó la movilización de tres aviones a otros puntos de España y más de un centenar de profesionales. "Solo en un hospital muy preparado tecnológicamente, con profesionales de primer nivel, medios y recursos es posible conseguir un procedimiento de tan altísima complejidad"

| etiquetas: la fe , transplates , corazones , cadena
10 2 0 K 130 actualidad
3 comentarios
10 2 0 K 130 actualidad
Jaime131 #1 Jaime131
Aplausos para el equipo médico y los donantes.
1 K 21
asola33 #3 asola33
#1 A los donantes les importa un bledo.
0 K 13
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
Y todo esto a pesar del maltrato continuo a la sanidad pública.
0 K 17

menéame