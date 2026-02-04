Proeza médica en La Fe | La Fe trasplanta por primera vez tres corazones en solo 24 horas en una cadena de 10 trasplantes

En total, el equipo realizó diez trasplantes: dos cardiacos, uno pulmonar, uno hepático, dos renales, un combinado cardiaco-renal y otro hepatorrenal. Toda la operación comenzó en la tarde del lunes y se prolongó durante la noche y la madrugada del martes e implicó la movilización de tres aviones a otros puntos de España y más de un centenar de profesionales. "Solo en un hospital muy preparado tecnológicamente, con profesionales de primer nivel, medios y recursos es posible conseguir un procedimiento de tan altísima complejidad"