Productores de Soja de Estados Unidos se quejan a Trump al ver que China compra a Brasil y ahora también a Argentina

China acaba de incluir a Argentina como proveedor de soja reservando 20 buques que suman más de 1,3 millones de toneladas, suficiente para las necesidades del gigante asiático hasta el primer trimestre de 2026. La guerra comercial entre Washington y Pekín ha permitido que Brasil y ahora Argentina aumenten su participación de mercado mientras los productores estadounidenses se quedan a cero. Los precios de la soja norteamericana están cayendo justo cuando comienza la cosecha, generando una presión financiera insostenible para los agricultores.

Dene #4 Dene
pero que tiernos son.... la lían y luego se quejan! haber votao a la otra!
autonomator #9 autonomator
MAGA potaJiaJiaJia
reivaj01 #1 reivaj01
Pues que ponga un arancel o le eche la culpa a Biden.
Pues anda que no hay soluciones.
devilinside #3 devilinside
#1 Con prohibir Antifa le vale
Ankor #2 Ankor
Lo de Argentina puede ser una trampa. Los veo haciendo de país proxy entre EEUU y China.
#8 luckyy
#2 lo intentaron pero China analizó la soja y descubrió que venía de EEUU y la rechazó
#5 Klamp
Es hora de perseguir granjeros
#11 Hoypuedeserungrandia
No preocuparse, que Zanahorio siempre buscara a quien echar la culpa o empezara a reñir a la persona que pregunte por esto.
meroespectador #7 meroespectador
Intentando pasar soja usana por soja argentina en 3,2,1...
Veelicus #10 Veelicus
#7 Ya lo intentaron, les pillaron y la rechazaron
#6 Jodere
Para eso votaron a Trump, para que pusiera aranceles a los demás países y a ellos no los comprara nadie sus productos.
