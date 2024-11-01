Productores de Soja de Estados Unidos se quejan a Trump al ver que China compra a Brasil y ahora también a Argentina

China acaba de incluir a Argentina como proveedor de soja reservando 20 buques que suman más de 1,3 millones de toneladas, suficiente para las necesidades del gigante asiático hasta el primer trimestre de 2026. La guerra comercial entre Washington y Pekín ha permitido que Brasil y ahora Argentina aumenten su participación de mercado mientras los productores estadounidenses se quedan a cero. Los precios de la soja norteamericana están cayendo justo cuando comienza la cosecha, generando una presión financiera insostenible para los agricultores.