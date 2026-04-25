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Los productores de petróleo estadounidenses no acuden al rescate a pesar de los altos precios, ya que la desconfianza y el caos afectan las perspectivas: el mercado está siendo manipulado [EN]

Los productores de petróleo estadounidenses no acuden al rescate a pesar de los altos precios, ya que la desconfianza y el caos afectan las perspectivas: el mercado está siendo manipulado [EN]

«La diferencia entre la fluctuación de los precios del petróleo en el mercado de papel y los precios físicos envía señales contradictorias, no se puede planificar plataformas ni presupuestos cuando los precios varían drásticamente en función de los tuits», declaró un directivo del sector. «La naturaleza impredecible de la administración actual hace que la elaboración de modelos de negocio sea prácticamente imposible». «Nuestra hipótesis es que el mercado está siendo manipulado. Esto conducirá a un desequilibrio aún mayor y a precios más altos».

| etiquetas: estados unidos , petróleo , productores , producción
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1 comentarios
8 1 0 K 132 energiaypode
Pointman #1 Pointman *
Les están pidiendo que aumenten producción, lo que implica unas inversiones considerables y unas inercias que son inasumibles en un contexto en el que el presidente de su pais se dedica a influir en sentidos diferentes varias veces por semana, sin ningún orden ni concierto racional.
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menéame