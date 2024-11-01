Productor y arreglista profesional muestra el actual nivel de la música generada por IA y siente que su carrera está acabada [ENG]  

Un conocido youtuber guitarrista y arreglista profesional reflexiona sobre el estado actual de la creación musical mientras demuestra cómo cualquiera sin conocimientos musicales puede crear música con un nivel impresionante con la ayuda de SUNO , la plataforma de IA generativa de creación musical más potente que existe hoy. Siente que su carrera está acabada porque la IA lo hace muchísimo mejor e infinitamente más rápidamente que él.
| etiquetas: ia , inteligencia artificial , suno
Reconozco que no vi el vídeo cuando me llegó la notificación pero si se queja, es con razón. Creo que es uno de los poquitos tíos realmente íntegros en este mundillo. Eso y no tener pelos en la lengua le granjea enemigos.