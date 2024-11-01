edición general
4 meneos
19 clics
Productor y arreglista profesional muestra el actual nivel de la música generada por IA y siente que su carrera está acabada [ENG]

Productor y arreglista profesional muestra el actual nivel de la música generada por IA y siente que su carrera está acabada [ENG]  

Un conocido youtuber guitarrista y arreglista profesional reflexiona sobre el estado actual de la creación musical mientras demuestra cómo cualquiera sin conocimientos musicales puede crear música con un nivel impresionante con la ayuda de SUNO , la plataforma de IA generativa de creación musical más potente que existe hoy. Siente que su carrera está acabada porque la IA lo hace muchísimo mejor e infinitamente más rápidamente que él.

| etiquetas: ia , inteligencia artificial , suno
3 1 0 K 32 tecnología
7 comentarios
3 1 0 K 32 tecnología
Pertinax #2 Pertinax *
@Benjami ya lo dejó claro cristalino con un par de obras maestras muy disfrutonas, sin saber lo que es una corchea.
0 K 12
Aguarrás #4 Aguarrás
Hostia, el eytschpy42 por menéame. No me lo esperaba. :-|
Reconozco que no vi el vídeo cuando me llegó la notificación pero si se queja, es con razón. Creo que es uno de los poquitos tíos realmente íntegros en este mundillo. Eso y no tener pelos en la lengua le granjea enemigos.
0 K 12
#7 BoardMaster
#4 ¿Que tipo de enemigos? El salseo pinta interesante.
0 K 6
Mltfrtk #3 Mltfrtk
Que de conciertos.
0 K 11
globaltempo #5 globaltempo
#3 Exactamente! En la historia de la música (que es básicamente la historia del hombre), el periodo en el que la música se graba y se reproduce en diferido , y la industria comercial que se crea alrededor es muy pequeño. La música casi siempre fue tocada en vivo, frente a un público. Y así seguirá siendo en el futuro, por mucho que avance la IA.
1 K 20
calde #6 calde
Yo llevo años ya pensando que no tenía sentido lo de los directos una vez que se puede grabar la música y que suena mucho mejor con arreglos y cosas de estas... así que supongo que se seguirá vendiendo lo de "música original" o "natural", o algo así...
0 K 10
globaltempo #1 globaltempo *
La creación musical, tal y como la conocemos , sí está acabada. Sin embargo yo creo que la música en vivo tiene un futuro brillante, ya que será una de las mejores experiencias genuinamente humanas que tendremos cuando la robótica y la IA domine el mundo. El intercambio que existe entre músicos y público no está alcance de ninguna inteligencia artifical.
0 K 9

menéame