Productividad laboral: lo que la ley exige al trabajador (y lo que no)

Los empleados tienen la obligación de “contribuir a la mejora de la productividad de la empresa”, según el artículo 5 del Estatuto de los Trabajadores. No es una recomendación ni una cláusula simbólica, sino parte del conjunto de deberes que conforman el vínculo laboral. Un trabajador que ralentiza de forma consciente el proceso estará incumpliendo este deber aunque cumpla su jornada completa. Si rinde menos porque atraviesa una fase de cansancio, carece de medios adecuados o su ritmo natural es diferente, no se puede considerarse infringida.