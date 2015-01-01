edición general
Processed World, fanzine oficinista de los 80

Puede parecer que las luchas contra las corporaciones tecnológicas son algo relativamente nuevo, pero en el San Francisco de 1981 se editó una publicación llamada Processed World: un fanzine anticapitalista y antiautoritario centrado en cómo el capitalismo de oficina fragmenta, aburre y deshumaniza. Processed World animaba a la autoorganización entre oficinistas, al sabotaje, absentismo y a la construcción de comunidad fuera de estructuras tradicionales como los sindicatos. www.processedworld.com

1 comentarios
capitan__nemo #1 capitan__nemo
Me ha recordado a la pelicula "trabajo basura"
m.filmaffinity.com/es/film689614.html

Y esto referente a un manual de la cia.
La CIA creó hace décadas la guía perfecta para sabotear economías. Hoy es una lección para cualquier empresa
www.xataka.com/magnet/cia-creo-hace-decadas-guia-perfecta-para-sabotea
0 K 13

