Procesos neuronales diferenciales de recompensa en la adicción a Internet: una revisión sistemática de la investigación sobre imágenes cerebrales. (Eng)

Un artículo de revisión reciente analizó estudios de neuroimagen sobre distintos tipos de adicción a Internet (incluido el uso problemático de redes sociales). Encontró que:
• El uso problemático de redes afecta regiones relacionadas con la anticipación de recompensa y emoción, como el circuito amígdala‑estriatal, que también se activa en otras adicciones.
• Los estudios tienden a mostrar alteraciones en la forma en que estas regiones responden a estímulos de recompensa, aunque con diferencias respecto a adicciones a sustancias clásicas.
| etiquetas: drogas , redes sociales , cerebro , recompensa , adicción , menores