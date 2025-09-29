edición general
Los procesos judiciales federales por drogas caen al nivel más bajo en décadas, mientras Trump cambia su enfoque hacia las deportaciones (ENG)

El número de personas acusadas de infringir las leyes federales sobre drogas cayó este año al nivel más bajo en décadas después de que la administración Trump ordenara a las fuerzas del orden centrarse en la deportación de inmigrantes, según reveló un análisis de Reuters de casi dos millones de expedientes judiciales federales.

#3 Grahml
Otro funcionario acojonado que no quiere ser despedido y da las cifras que Trump quiere.

Bravo

:clap:
Dene #2 Dene
Los narcos tienen que estar encantados y agradecidos a Donald I de América...
Les deja en paz a ellos para seguir haciendo negocio y mantiene ocupados a los perros deportan currantes pobres
RamonMercader #1 RamonMercader
Prometio traer indusria de vuelta, no deja entrar alijos y da libertad emprendedora.

El mejor fentanilo el de Madrid Nueva York
