19
meneos
21
clics
Procesar a Abascal por delitos de odio solo lo hará más fuerte
La única solución para luchar contra las ideas fascistas es aplicar la ley de partidos e impedir que Vox pueda presentarse a una elecciones generales.
|
etiquetas
:
delitos de odio
,
abascal
,
ley de partidos
,
cacería al migrante
16
3
0
K
159
politica
24 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
16
3
0
K
159
politica
#13
Veelicus
#12
Batasuna desaparecio, y las personas que abogan por el uso de la violencia en Euskadi como medio politico son minoria dentro de la minoria.
En España no van a ilegalizar a ningun partido politico que no sea independentista o de izquierdas, todo atado y bien atado.
5
K
66
#18
ansiet
#13
Así es
0
K
11
#4
angelitoMagno
*
No se puede ilegalizar a VOX. Primero, haría falta que hubiera algún grupo afín a VOX que fuera denominado como "organización terrorista" reconocida por organismos internacionales y segundo, haría falta una mayoría parlamentaria que solicitara su ilegalización al gobierno.
Y si queréis, mañana os explicó porqué no se puede aplicar el 155 en Valencia.
4
K
55
#6
encurtido
#4
Este es un artículo para consumo propio, no vengas aquí con con tus conocimientos de enteradillo en derecho.
3
K
46
#8
gitamon
#4
si no ha ilegalizado a bildu, vox es infinitamente mas manso
0
K
19
#7
elGude
#3
¿Entonces les permitimos saltarse la ley?
3
K
54
#10
Veelicus
#3
a Batasuna los ilegalizaron...
3
K
44
#12
ansiet
#10
Ahí iba yo... Y... ¿Los hicieron más fuertes?.
0
K
11
#1
Trifasico
*
"es aplicar la ley de partidos e impedir que Vox pueda presentarse a una elecciones generales."
Un plan sin fisuras... convertirlos en martires... que podria salir mal...
Lo que hay que hacer, es exponerlos publicamente por lo que son, hacerle entender a la gente que esta gente es peligrosa, y no representa los intereses de la gente que les votan.
4
K
39
#3
shinjikari
#1
Hasta el gorro estoy de los que piden ilegalizar Vox. SI quieren que el fascismo triunfe del todo, es la vía adecuada y probablemente la más rápida.
3
K
35
#5
lamonjamellada
#1
sus votantes posiblemente sean racistas, extremistas y estén encantados con las ideas que representan. Hay mucha gente que prefiera que se joda el otro a estar bien.
Así que o impedimos que esa gente vote o se aplica la ley de partidos, que en este país ya se ha aplicado con la izquierda abertzale sin que nadie se rasgase las vestiduras, no debería temblarnos el pulso ahora.
Personalmente, preferiría que la gente estúpida no votase pero es una opción poco popular, así que aplicar la ley.
4
K
49
#11
uvi
#1
Creo que lo que propones es una batalla perdida, al igual que luchar contra los bulos. Cuando contrarrestas uno, ya han salido 20 más.
Tienen muchos altavoces que los aúpan, los algoritmos les beneficia, las empresas privadas donde se alojan no son rojeras precisamente, y su mensaje siempre llegará, mientras que exponerlos públicamente solo atraerá a los que ya saben de que pie cojean y algún despistado.
Tampoco se puede ser tolerante con los intolerantes.
0
K
11
#16
mstk
#1
Al cáncer se le combate con quimio y radio para que no muera el cuerpo.
0
K
7
#17
shake-it
*
#1
Pues bien que se ilegalizaron Herri Batasuna y demás mutaciones abertzales y Jon Idigoras se murió y no pasó nada. Esto de la ley de partidos supongo que debería ser igual para todos, no? Ahora bien, no sé si la ilegalización de Vox se sostiene muy bien legalmente...
1
K
34
#20
The_Ignorator
#1
ah, pues nada, dejemos que camelen lo que quieran, que eso no les hace mas fuertes ni puede salir mal ni tiene fisura alguna.
Y si hacemos lo que tu dices otro saltará que es hacerles publicidad.
En mi opinión no hay que dejar de batallar contra el fascismo en ningún frente; que no se quede ni una herramienta sin utilizar. Y si la judicial esta ahí, pues también
0
K
10
#2
gitamon
mucha gente que tenía dudas, ahora ha dejado de tenerlas
0
K
19
#9
azathothruna
O hace que confiese sus mierdas online sin que el se de cuenta
0
K
14
#21
JackNorte
A los delincuentes hay que perseguirlos , si las leyes solo se cumplen para unos tenemos no un problema con la ultraderecha sino con las leyes.
Si incumplen la ley hay que aplicar la misma vara de medir si es que se quiere cumplir la ley sino , la delincuencia lo ilegal las mentiras y la corrupcion son herramientas permitidas aunque la ley especifique que no lo son.
0
K
12
#14
erfollonero
Y digo yo, en vez de pedir la ilegalización del partido que esta en el espectro político contrario porque no comulgas con sus ideas propones a partidos de tu rango ideológico que se dejen de gilipolleces y atiendan de una vez a las preocupaciones reales de la ciudadanía y se dejen de polladas para contentar minorías ruidosas y esperpénticas?
No os queréis dar cuenta, pero VOX no gana cada vez mas votos de la clase obrera porque tengan un discurso que les convenza, ganan en ese rango…
» ver todo el comentario
0
K
9
#19
uvi
#14
atiendan de una vez a las preocupaciones reales de la ciudadanía
Y eso se traduce en?, ¿Cuáles son las verdaderas preocupaciones de la ciudadanía?, me refiero a las reales no a los problemas creados desde el cuarto poder.
¿Y por otro lado que soluciones da Vox a esos problemas reales allí donde gobierna?
0
K
11
#24
Vamohacalmano
#19
Poder tener poder adquisitivo suficiente para tener un plan de vida, esa es la verdadera preocupación de la ciudadanía. Poder acceder a una vivienda, que no se paguen cada vez más impuestos sin que eso repercuta en mejoras de los servicios públicos. Que se gestionen de forma eficiente los recursos públicos en vez de gastarse en coca, putas y cuentas en Suiza y República Dominicana.
Como solución por ejemplo Vox propone quitar la cuota de autónomos para aquellas personas que no lleguen al…
» ver todo el comentario
0
K
7
#22
Lamantua
*
Primero que procesen al nazi y después vemos si le hace más fuerte. Signigica que no le procesan por eso..? Nooooo, no le procesan porque es de los suyos, de los togados.
0
K
8
#15
KLKManin
Ilegalizar a 3 millones de votantes... ¿que puede salir mal?
0
K
7
#23
Rokadas98
Y no procesar a Abascal le hace lo mismo de fuerte el problema es difundir.
0
K
6
Ver toda la conversación (
24
comentarios)
