Procesan por prevaricación administrativa a 'Kichi', exalcalde de Cádiz, tras una denuncia de CCOO por contratar a un asesor "sin sujeción a la legalidad"

José María González 'Kichi' ha sido procesado judicialmente por el papel de un asesor contratado por el gobierno local "sin sujeción a la legalidad". A raíz de la denuncia interpuesta por CCOO,también han sido procesados los exconcejales David Navarro y Laura Jiménez,otro asesor y el que fue contratado, por un presunto delito de prevaricación administrativa. El auto del juez asegura que lo hizo con "la finalidad de conferirle facultades no previstas en el ordenamiento jurídico, orillando las legítimas funciones de los funcionarios municipales"
Si se analizara con la misma intensidad los 100s o miles de asesores de los diversos gobiernos del PPSOE el escándalo iba a ser mayúsculo.
Más tarde se convirtió en una de las mayores decepciones políticas de todos los tiempos y eso que venía de gobernar La Teo.
Al final la hizo buena y eso que era difícil:
Esto ya es el colmo.