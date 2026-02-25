edición general
6 meneos
12 clics
Procesan por prevaricación administrativa a 'Kichi', exalcalde de Cádiz, tras una denuncia de CCOO por contratar a un asesor "sin sujeción a la legalidad"

Procesan por prevaricación administrativa a 'Kichi', exalcalde de Cádiz, tras una denuncia de CCOO por contratar a un asesor "sin sujeción a la legalidad"

José María González 'Kichi' ha sido procesado judicialmente por el papel de un asesor contratado por el gobierno local "sin sujeción a la legalidad". A raíz de la denuncia interpuesta por CCOO,también han sido procesados los exconcejales David Navarro y Laura Jiménez,otro asesor y el que fue contratado, por un presunto delito de prevaricación administrativa. El auto del juez asegura que lo hizo con "la finalidad de conferirle facultades no previstas en el ordenamiento jurídico, orillando las legítimas funciones de los funcionarios municipales"

| etiquetas: josé maría gonzález , kichi , prevaricación , cádiz , asesor
5 1 0 K 68 actualidad
6 comentarios
5 1 0 K 68 actualidad
have_a_nice_day #2 have_a_nice_day
Le procesan por una cosa que hacen todos los ayuntamientos de todos los partidos.
1 K 16
#4 Leon_Bocanegra
#2 hay que dejar claro que no se toleran perfiles como el de Kichi en política. Para que si alguien se lo está pensando que sepa que le espera.
2 K 24
#5 omega7767
#2 #4 es rojo. Cualquier cosita, por pequeña que sea, se va a magnificar, manipular, airear en todas partes y procesar. Y si no encuentran nada se inventa.

Si se analizara con la misma intensidad los 100s o miles de asesores de los diversos gobiernos del PPSOE el escándalo iba a ser mayúsculo.
1 K 22
Mesto #1 Mesto
Recuerdo la ilusión que se vivió cuando Kichi ganó, Todo Cádiz a celebrarlo.

Más tarde se convirtió en una de las mayores decepciones políticas de todos los tiempos y eso que venía de gobernar La Teo.

Al final la hizo buena y eso que era difícil:

youtu.be/DlZHVz1me2Y?si=oXnBS_BT2GzIv6HO

Esto ya es el colmo.
3 K -14
have_a_nice_day #3 have_a_nice_day
#1 ¿La hizo buena? ¿De donde sales tú? Por cierto ahora la ciudad está más llena de mierda y con menos proyecto urbano y no dices nada más que poner un pasodoble del fascista de Martínez Ares
7 K 80
#6 Barriales
#1 @Eirene, usuario baneado con cuenta nueva.
0 K 8

menéame