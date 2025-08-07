·
El problema de Renfe con los Talgo Avril que compró el PP: llegaron sin pruebas y han causado cientos de incidencias
El PP licitó y adjudicó en 2015 los trenes aceptando una oferta extremadamente baja y pese a la falta de experiencia previa con ellos en la red española
etiquetas:
pp
talgo
renfe
averías
politica
#4
Raskin
Íñigo de la "Sorna" fué (es) un incompetente digno del PP.
3
K
45
#1
sotillo
Por que los compra con premeditación, si les rompen cuando están ellos nadie dice nada y si está la oposición les sirve para criticar
1
K
23
#2
Barney_77
#1
¿¿De verdad te piensas que los del PP son tan inteligentes como para urdir un plan tan maquiavélico y perfecto??? No confundas la maldad con la incompetencia
0
K
11
#9
moxid
tiene que gobernar el PP otra vez para arreglarlo...
0
K
17
#5
Cehona
Ahora que la SEPI se ha hecho con el 7,9 de las acciones, espero al menos que solucionen el problema de las catenarias.
0
K
15
#8
smilo
La herencia recibida
0
K
12
#10
a69
A ver, los compra el PP peeeeroooooo a quien se los entregan en el 2024 Ehhhhhhhh?
(Con el palillo en la boca hago está cuñado-reflexion)
0
K
12
#6
silvano.jorge
Están en la línea xixón-castelló, es terrible la cantidad de averías que tienen...
0
K
11
#3
delcarglo
Y esa licitación, seguro que estaba inflada, como sus curriculums
0
K
10
#7
hulo
jajajjaa la cadena ser ya ha encontrado un culpable en el PP...
Venga, ahora sí que se puede hablar mucho de ese tema.
0
K
9
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
