El problema de Renfe con los Talgo Avril que compró el PP: llegaron sin pruebas y han causado cientos de incidencias

El problema de Renfe con los Talgo Avril que compró el PP: llegaron sin pruebas y han causado cientos de incidencias

El PP licitó y adjudicó en 2015 los trenes aceptando una oferta extremadamente baja y pese a la falta de experiencia previa con ellos en la red española

| etiquetas: pp , talgo , renfe , averías
10 comentarios
#4 Raskin
Íñigo de la "Sorna" fué (es) un incompetente digno del PP.
3 K 45
sotillo #1 sotillo
Por que los compra con premeditación, si les rompen cuando están ellos nadie dice nada y si está la oposición les sirve para criticar
1 K 23
Barney_77 #2 Barney_77
#1 ¿¿De verdad te piensas que los del PP son tan inteligentes como para urdir un plan tan maquiavélico y perfecto??? No confundas la maldad con la incompetencia
0 K 11
#9 moxid
tiene que gobernar el PP otra vez para arreglarlo...
0 K 17
Cehona #5 Cehona
Ahora que la SEPI se ha hecho con el 7,9 de las acciones, espero al menos que solucionen el problema de las catenarias.
0 K 15
smilo #8 smilo
La herencia recibida :troll:
0 K 12
a69 #10 a69
A ver, los compra el PP peeeeroooooo a quien se los entregan en el 2024 Ehhhhhhhh?

(Con el palillo en la boca hago está cuñado-reflexion)
0 K 12
silvano.jorge #6 silvano.jorge
Están en la línea xixón-castelló, es terrible la cantidad de averías que tienen...
0 K 11
delcarglo #3 delcarglo
Y esa licitación, seguro que estaba inflada, como sus curriculums
0 K 10
#7 hulo
jajajjaa la cadena ser ya ha encontrado un culpable en el PP...

Venga, ahora sí que se puede hablar mucho de ese tema.
0 K 9

