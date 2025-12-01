edición general
El problema europeo con su defensa: 27 enanos, la ilusión de la OTAN y por qué siempre quedará atrás

La Unión Europea (UE) tiene muchas armas convencionales, pero la mayoría duplicadas, triplicadas e incluso replicadas por 27, tanto como los Estados que la integran. ¿El resultado? Sobre el papel acumula más sistemas armamentísticos que el líder global en gasto militar, EE.UU. En la práctica supone mucho menos y así es que Europa duplica su dependencia del armamento estadounidense pese a que hoy quiera una reindustrialización que bebe en gran parte del rearme en un contexto de tensión bélica... Sigue en #1

WcPC #4 WcPC
1) La UE tiene armas nucleares (Francia)
2) Tiene más población que Rusia
3) Tiene una orografía que hace imposible a Rusia conquistar mucho más que lo conquistado en la 2ªGM...

Todo lo anterior lo sabe Rusia, luego, si con Ucrania le está costando años de desgastar, imaginemos con un país que no es ni un 10% de lo corrupto que es Ucrania y sin una orografía plana, como es Ucrania...
Por todo lo anterior...

La UE o "necesita" un ejército más grande, simplemente necesita más…   » ver todo el comentario
cocolisto #1 cocolisto
Sigue:
"Ángel Gómez de Ágreda, exoficial del Ejército del Aire, analista especializado en geopolítica y el autor de Mundo Orwell y Un mundo falaz (Ariel), resume desde Doha, Qatar, que “el factor fundamental es la dispersión del presupuesto. Mientras que los demás tienen un solo centro de decisión y centralización de los gastos, en Europa tenemos 27 gestores de personal, 27 sistemas de defensa aérea, y así con todo lo demás. A eso se le añade un factor clave que es el de la industria. Para…  media   » ver todo el comentario
cocolisto #3 cocolisto
Es sorprendente la comparativa y la grand diferencia entre el gasto de EEUU,la UE,China y Rusia.
Por cierto,con gastar más que nadie en rollo militar los EEUU no llegan al 5% como nos quieren endilgar a nosotros.
WcPC #5 WcPC *
#3 Los gastos militares son absurdos, medir en $ el gasto militar de Rusia, cuando ellos producen el combustible, sus ciudadanos son los que crean las armas y municiones es completamente estúpido.
Mira cuantos soldados, cuantos morteros, cuantas balas, cuantos tanques, cuantos aviones, drones se fabrican y lo independiente que es de largas líneas de suministros o de suministros de otros países..

El centrarnos en el $ es una mierda absurda propia de una ideología sin sentido que nos lleva a…   » ver todo el comentario
javierchiclana #6 javierchiclana
Muro de pago.
WcPC #7 WcPC
#6 Pues yo lo he visto ahora mismo de nuevo.
azathothruna #2 azathothruna
Espero que Putin no muerda el anzuelo y haga otra cagada especial.
