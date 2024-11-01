edición general
El problema de Dinamarca no es que EEUU quiera Groenlandia: es que Groenlandia no quiere a Dinamarca

"No queremos ser daneses. No queremos ser estadounidenses". La frase es del exprimer ministro de Groenlandia, Múte B. Egede. Y aunque el dirigente perdió su puesto durante las elecciones de 2025 capta bien el sentir de gran parte de la población de la isla ártica, una región autónoma que en la práctica sigue ligada al Reino de Dinamarca. Los sondeos revelan que a los groenlandeses no les gusta la idea de Donald Trump de convertirse en parte de Estados Unidos, pero es que muchos (muchísimos) sueñan también con decir adiós a Copenhague.

MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
Igual no es el mejor momento para plantearse dejar de ser daneses.
3 K 58
ElRelojero #1 ElRelojero
- En Groenlandia sale un líder pro independencia.
- EEUU aprieta para que se celebre el referendum.
- Se celebra y gana el sí a la independencia , liderada por la marioneta de EEUU.
- Groenlandia se adhiere como libre estado a EEUU.
5 K 56
obmultimedia #2 obmultimedia
#1 El enemigo lo tienen en casa.
2 K 33
sotillo #7 sotillo
#1 Con su pan se lo coman ¿No había uno de estos que quería salirse y ahora no le dejan?
0 K 11
D303 #15 D303
#7 Puerto Rico quiere volver a ser un virreinato español.
3 K 35
Ominous #8 Ominous
#1 Mientras sea la voluntad de sus ciudadanos... ¿No era así?
0 K 10
comunerodecastilla #10 comunerodecastilla
#1 Entiendo que esa gente no se habrá enterado lo que están haciendo en tierra Palestina con sus legítimos pobladores. :-P
1 K 23
Shuquel #14 Shuquel *
#1 Si esto ocurriese nos quedaríamos sin palomitas viendo a los partidos políticos defendiendo a EEUU, defendiendo a Groenlandia y su referéndum y a la vez atacando a Sánchez y sus pactos con los independentistas
0 K 13
Jakeukalane #5 Jakeukalane
Supongo que la propaganda no la cobran muy cara los de Xataka, porque publican mucha.
1 K 31
#3 XXguiriXX
Mucha suerte con eso teniendo una población de 57000, la va a necesitar.
1 K 30
ElRelojero #12 ElRelojero
#4 Solo por decir NAAGAA, en vez de no, no tendrían ni que existir.
0 K 10
Kantinero #11 Kantinero
Nos deja helados
0 K 13
pip #18 pip
A mí si lo hacen democráticamente me parece bien, excepto por la catástrofe ecológica que se va a producir con la explotación minera. Pero supongo que es inevitable que saquemos hasta la última gota de petróleo y todo tipo de recursos de todos los rincones del planeta.
0 K 12
powernergia #16 powernergia
No se si las quejas son generalizadas, lo que tengo claro es que Dinamarca pone mucho dinero para mantener a los groelandeses allí.
0 K 11
Lerena #17 Lerena
El quid de la cuestión es que Groenlandia es muy pobre (por más que ingrese en recursos mineros), y necesita a alguien que le pague el sistema educativo y sanitario. (Visto como llevan los EUA sus asuntos yo preferiría 100 veces a Dinamarca).
0 K 9
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
Ya empezamos con los "es que" :troll:
0 K 7
#20 Kuruñes3.0
Pues que hagan un Sáhara y problema que nos quitamos de encima en la UE.
0 K 7
Oestrimnio #13 Oestrimnio
La independencia tendría que ser aprobada por el Parlamento danés, por lo que tienen la libertad para decir que se quieren ir para renglón seguido escuchar un va a ser que no.

Además las finanzas de la isla son ruinosas, y la población tiene una vida muy subvencionada, los 10 mil dólares por habitante que promete Trump es menos de lo que reciben al año de Copenhague.
0 K 7
#19 Tronchador.
#13 Les van a hacer un "Brainxit". Va a llover tanta propaganda sobre esa isla que no van a saber si son Groenlandia o New Manhattan.
0 K 8

