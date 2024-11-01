El problema de Dinamarca no es que EEUU quiera Groenlandia: es que Groenlandia no quiere a Dinamarca

"No queremos ser daneses. No queremos ser estadounidenses". La frase es del exprimer ministro de Groenlandia, Múte B. Egede. Y aunque el dirigente perdió su puesto durante las elecciones de 2025 capta bien el sentir de gran parte de la población de la isla ártica, una región autónoma que en la práctica sigue ligada al Reino de Dinamarca. Los sondeos revelan que a los groenlandeses no les gusta la idea de Donald Trump de convertirse en parte de Estados Unidos, pero es que muchos (muchísimos) sueñan también con decir adiós a Copenhague.