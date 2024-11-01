Prisión provisional para el policía nacional detenido por anabolizantes, drogas y criptomonedas

La operación de Asuntos Internos de la Policía Nacional desarrollada el pasado martes en Gran Canaria, que se saldó con ocho detenidos por su presunta relación con una trama de venta ilegal de anabolizantes, drogas y utilización de criptomonedas, ha derivado este jueves en el ingreso en prisión provisional de J.M.D.M., el agente arrestado, por la posible comisión de un delito de tráfico de drogas, tráfico ilegal de medicamentos e infidelidad en la custodia de documentos.