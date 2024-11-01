edición general
10 meneos
8 clics
Prisión provisional para el policía nacional detenido por anabolizantes, drogas y criptomonedas

Prisión provisional para el policía nacional detenido por anabolizantes, drogas y criptomonedas

La operación de Asuntos Internos de la Policía Nacional desarrollada el pasado martes en Gran Canaria, que se saldó con ocho detenidos por su presunta relación con una trama de venta ilegal de anabolizantes, drogas y utilización de criptomonedas, ha derivado este jueves en el ingreso en prisión provisional de J.M.D.M., el agente arrestado, por la posible comisión de un delito de tráfico de drogas, tráfico ilegal de medicamentos e infidelidad en la custodia de documentos.

| etiquetas: telde , asuntos internos , policía nacional , gran canaria
9 1 0 K 109 actualidad
4 comentarios
9 1 0 K 109 actualidad
#1 Strandedandbored
Cuantos casos aislados llevamos ya este año?

Antes eran desertores del arado, ahora son directamente la escoria de la sociedad (sin ánimo de generalizar).
2 K 37
Penetrator #2 Penetrator
El cado aislado número 791 de esta semana.
0 K 11
#3 chocoleches
Por muy absurdas que me parezcan, el uso de criptomonedas no es ilegal. Y en el cuerpo de la noticia no está en los delitos que le atribuyen.
0 K 11
YSiguesLeyendo #4 YSiguesLeyendo
lo de "infidelidad en la custodia de documentos" qué es?
0 K 11

menéame