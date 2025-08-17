edición general
9 meneos
69 clics
Prisión provisional para el hombre detenido por una imprudencia grave que causó el incendio de Oímbra

Prisión provisional para el hombre detenido por una imprudencia grave que causó el incendio de Oímbra

La jueza de Verín acordó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del detenido por una imprudencia grave que causó el incendio de Oímbra. También se le imputan tres lesiones graves ya que en ese fuego tres brigadistas resultados heridos. Como informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la jueza considera que existe riesgo de fuga, por lo que decretó su envío a prisión. La Guardia Civil detuvo al hombre el pasado viernes. Se trata de un vecino de A Gudiña de 46 años que habría realizado tareas de limpieza y...

| etiquetas: ourense , incedios forestales , incendiarios , negligentes , prisión
7 2 0 K 115 actualidad
17 comentarios
7 2 0 K 115 actualidad
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#3 Y daños personales, en estos casos hay pueblos enteros quemados y ganado tambien.
0 K 20
Andreham #2 Andreham
A este le meten carcel sin fianza pero a alguien que tiene millones para huir y/o puede destruir pruebas le meten una fianza de un par de miles de euros y que aparezca por los juzgados si le viene bien.

Riesgo de fuga mis cojones, esto es puramente politiqueo.
1 K 15
#3 Tunguska08Chelyabinsk13
#2 Bueno en incedios son bajas las penas, salvo que haya vícitimas.
0 K 14
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#2 Carcel, no, tiene que ir a apagar fuegos en primera linea y con una pala nada mas
0 K 20
#1 Tunguska08Chelyabinsk13 *
Y según la noticia también estos, de la quedada de incedendiarios ourensana:

"Es un vecino de Petín de 61 años al que se le investiga como causante de un incendio originado este sábado que se unió a otro iniciado el pasado miércoles día 13, en Larouco.

En Celanova, el mismo equipo de la Guardia Civil detuvo a las 11.45 horas a una vecina de Ourense de 81 años. Se le investiga por un delito de dos conatos de incendio."

Los 40s, los 60s, los 80s, toda edad es buena para incendiar el monte, parece ser. Es algo de lo que participa toda la sociedad parece ser...
0 K 14
Gry #4 Gry
un vecino de A Gudiña de 46 años que habría realizado tareas de limpieza y desbroce con un tractor,

¿Esto te lo.cubre el seguro?
0 K 14
#11 perica_we *
#4 ésto deberían decirlo MUCHO más, para concienciación y para evitar éstos riesgos.
no sé cómo habrá sido el caso (con un tractor), pero desbrozando con cuchilla de hierro saltan muchas chispas que fácil pueden prender.

pd.- que se publiciten las cosas que han provocado incendios fortuitos o inintencionados, para que la gente lo sepa y tenga precauciones
1 K 17
pitercio #8 pitercio
Le rebajarán la pena por el probable atenuante de subnormalidad.
0 K 11
#10 BurraPeideira_
Los argumentos que según la noticia esgrime la juez no tienen ningún sentido.
Un agricultor tiene difícil huir porque todo lo que tiene está dónde están sus tierras.
Riesgo de reincidir... si fue un accidente, de destrucción de pruebas habiéndose responsabilizado desde el primer momento de lo ocurrido es ridículo.
Hay alarma social y se necesitan chivos expiatorios pero prisión provisional es una locura.
Más aún cuando hay casos en los que los autores han actuado con dolo y la peor de las…   » ver todo el comentario
0 K 11
Inkululeko #12 Inkululeko
#10 ya que tan listos sois "los que andáis con tractores en verano" deberíais saber cuándo los trabajos que váis a hacer están prohibidos. No me jodas.
1 K 16
borteixo #14 borteixo
#12 na, no es una opción xD
0 K 10
NATOstrófico #16 NATOstrófico
Prisión provisional por un accidente o descuido . Algo se me escapa.
0 K 10
IrMaNDiÑo #15 IrMaNDiÑo
Los políticos necesitan a alguien a quien culpar. Que si profanos, que si manos negras, wue si intereses políticos o económicos, que si terrorismo. Que si....
POBRES HOMBRES.

El problema es la masa forestal ( si el monte estuviese limpio, un incendio iniciándose se extiende lentamente dando tiempo a la llegada de equipos de extinción.) Y la falta de vigilancia mediante torres de vigilancia, drones, cámaras. Si no hay vigilancia cuando ves el incendio ya no hay quien lo apague.
0 K 9
CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
escarnio publico, trabajo con trajes distintivos y llamativos y limpiar el monte, y sobre todo la necesidad de volver a abrir manicomios para encerrar a gente de esta calaña
0 K 8
borteixo #13 borteixo
#9 pero si limpiar el monte era literalmente lo que estaba haciendo.
0 K 10
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
Me faltan datos pq dudo entre que hijo de puta o que hijos de puta..
0 K 6

menéame