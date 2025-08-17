Prisión provisional para el hombre detenido por una imprudencia grave que causó el incendio de Oímbra

La jueza de Verín acordó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del detenido por una imprudencia grave que causó el incendio de Oímbra. También se le imputan tres lesiones graves ya que en ese fuego tres brigadistas resultados heridos. Como informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la jueza considera que existe riesgo de fuga, por lo que decretó su envío a prisión. La Guardia Civil detuvo al hombre el pasado viernes. Se trata de un vecino de A Gudiña de 46 años que habría realizado tareas de limpieza y...