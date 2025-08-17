Prisión provisional para el hombre detenido por una imprudencia grave que causó el incendio de Oímbra

La jueza de Verín acordó el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del detenido por una imprudencia grave que causó el incendio de Oímbra. También se le imputan tres lesiones graves ya que en ese fuego tres brigadistas resultados heridos. Como informó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la jueza considera que existe riesgo de fuga, por lo que decretó su envío a prisión. La Guardia Civil detuvo al hombre el pasado viernes. Se trata de un vecino de A Gudiña de 46 años que habría realizado tareas de limpieza y...
Riesgo de fuga mis cojones, esto es puramente politiqueo.
"Es un vecino de Petín de 61 años al que se le investiga como causante de un incendio originado este sábado que se unió a otro iniciado el pasado miércoles día 13, en Larouco.
En Celanova, el mismo equipo de la Guardia Civil detuvo a las 11.45 horas a una vecina de Ourense de 81 años. Se le investiga por un delito de dos conatos de incendio."
Los 40s, los 60s, los 80s, toda edad es buena para incendiar el monte, parece ser. Es algo de lo que participa toda la sociedad parece ser...
¿Esto te lo.cubre el seguro?
no sé cómo habrá sido el caso (con un tractor), pero desbrozando con cuchilla de hierro saltan muchas chispas que fácil pueden prender.
pd.- que se publiciten las cosas que han provocado incendios fortuitos o inintencionados, para que la gente lo sepa y tenga precauciones
Un agricultor tiene difícil huir porque todo lo que tiene está dónde están sus tierras.
Riesgo de reincidir... si fue un accidente, de destrucción de pruebas habiéndose responsabilizado desde el primer momento de lo ocurrido es ridículo.
Hay alarma social y se necesitan chivos expiatorios pero prisión provisional es una locura.
Más aún cuando hay casos en los que los autores han actuado con dolo y la peor de las… » ver todo el comentario
POBRES HOMBRES.
El problema es la masa forestal ( si el monte estuviese limpio, un incendio iniciándose se extiende lentamente dando tiempo a la llegada de equipos de extinción.) Y la falta de vigilancia mediante torres de vigilancia, drones, cámaras. Si no hay vigilancia cuando ves el incendio ya no hay quien lo apague.